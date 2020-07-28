Gazeteci Stelyo Berberakis ‘Yunanlı’ mı?

STELYO BERBERAKİS



Değil…

Son olarak Ayasofya için yazdığım yazılardan alıntılar yapan bazı gazete ve sitelerde ‘Yunanlı gazeteci’ olarak anılmamın ardında

ya derin bir bilgisizlik ya da yersiz bir kasıt olduğunu düşünüyorum.

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Türk basın camiasında benim ‘Yunanlı’ olmadığım; İstanbul Rum kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum iyi bilinir. Yunan basını hesabına değil; 39 yıldan bu yana Türk basınına hizmet verdiğim de aynı şekilde bilinir.

Bu zaman zarfında çalıştığım hiçbir kurum bana ‘Yunanlı’

muamelesi yapmadı; gazeteciliğin esas ilkesi olan ‘tarafsız

gazetecilik’ yapmaya çalışan Rum kökenli bir Türk vatandaşı olarak,

ayrımcılık yapılmaksızın her Türk vatandaşı gibi eşit haklara sahip

bir gazeteci muamelesi gördüm.

Bu ayrımcılığı, çocuk yaşlarımda ve özellikle Kıbrıs olaylarında

yaşamış olduğum doğrudur. Aynı dönemlerde Ankara’da okuduğum

Türk ilkokullarında benim kimliğimi Kıbrıslı Rumlarla

özdeşleştirenlerden dayak yediğim bile olmuştur. “Türkçe

Konuş Vatandaş” sloganları dönemlerinde anneannemin yol

ortasında omuzlandığını; anne ve babamın göz kaş işaretleriyle

anlaştıklarına şahit olmuşluğum da vardır.

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Ama daha sonraki yıllarda Yunanistan’da da daha farklı bir muamele

görmüş değilim…

Türk-Yunan ilişkilerinin en gergin dönemlerinde (80’li 90’lı yıllar)

Cumhuriyet başta olmak üzere, Hürriyet, ATV, NTV ve son olarak

Sabah gazetesinde Atina’dan muhabirlik yaparken, Yunanistan’da

‘Türk casusu’ , ‘Türk muhbiri’ olarak bazı marjinal gazetelerin

manşetlerine konu olmuştum. Bir keresinde arabamı arayan polis,

çekmecede bir kama bulduğu için, Yunan haber sitelerinde “Türk

gazeteci taşıdığı hançerle yakalandı” gibi ifadelere maruz bırakılmış; bir

gece karakolda kaldıktan sonra suçüstü mahkemesine sevk edilmiştim.

Fakat her seferinde kim olduğumu bildiğim için, kendime

güvendiğim için, kimliğim hakkında kimseye hesap vermek zorunda

olmadığım için şahsıma yakıştırılan türlü ifadeleri es geçmiş; bu benzetmeleri yapanlar cahil olduğu için değil, kasıtlı olarak

hedef gösterilmeye çalışıldığım sonucuna varmıştım.

‘Yunanlı’ olmak tabii ki bir suç teşkil etmez. İyisi de vardır

kötüsü de. Tüm dünya vatandaşlarında olduğu gibi.

Ama şahsıma ‘Yunanlı gazeteci’ kimliğini iliştirmenin, benim için

başka bir anlamı var. Beni, Ayasofya için yazdığım bir-iki yazı

nedeniyle ‘Yunanlı gazeteci’ olarak yeniden vaftiz edenler, besbelli

yazdıklarımı ya iyi anlamamış; anlamak istememiş ya da benim

‘Yunanlı gibi’ düşündüğüm kanısına varmış.

Hayır arkadaş o iş öyle kolay değil..

Sen herhalde ‘Yunanlı’ ile ‘Türk vatandaşı Rum’ olmanın ne demek

olduğunu hala anlayamamışsın. Rum kökenli bir Türk vatandaşının Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Türk basınına çalışmasında çektiği sıkıntı ve güçlüklerin farkında olmana da imkan yok.

Ama Ayasofya gibi hassas bir konu hakkında Türk medyasında

duyduğum, okuduğum bazı görüşlerin tamamen hayal ürünü

olmasına karşı gazetecilik, yani ‘halkı tarafsız bilgilendirme’ içgüdü

dürtüsüyle bazı bildik şeyleri kaleme alma mecburiyetini hissettim.

‘Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılmasının

Ortodoks Yunanlıların kalbine ok gibi saplandığını’ yazmakla,

birdenbire ve aşağılanırcasına ‘Yunanlı gazeteci’ mi olunuyor acep?

Ayasofyanın mimarlarının ‘iki Anadolulu mimar’ olarak tanıtanlara

bu iki mimarın o dönemde Bizans’a ait Aydınlı ve Miletli

Bizans/Helen kökenli olduğunu yazmak insanı ‘Yunanlı gazeteci’ mi yapar?

Bu iş bu kadar kolaysa, bazılarının görüşlerine ters düşen görüşlerini

ve tarihi gerçekleri kaleme alan herkes ‘Yunanlı’ olmaya mahkum

olur.

Hakkımda bazı bilgiler

Büyük dedem Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı ordusunun neferi iken

İngilizlere karşı savaşarak yaralandı.

Babam, iki yıl normal, 2’inci Dünya Savaşı’nda iki yıl seferberlik ve yalnız

Rum, Ermeni ve Yahudilere uygulanan Varlık Vergisi nedeniyle

Aşkale’ye sürgünlüğü dahil bu ülkenin vatandaşı olarak tam yedi yıl askerlik yaptı.

O dönem babamla nişanlı olan annem tam yedi yıl askerden

dönmesini bekledi.

Ankara’da doğup büyüyen, nüfus kütüğü İstanbul Kadıköy’de kayıtlı

olan İstanbullu bir Rum ailelinin ferdiyim.

1955’te, 6-7 Eylül Olayları’nda İstanbul Yeniköy’de vaftiz oldum ve o gece

her yer darmadağın oldu.

Ankara’da ODTÜ sınavını kazandığım halde sol hareketlerde yer alma

iştahıma karşı babam beni “Bu ülkede hem gavur hem komünist

olunmaz” diyerek beni yurt dışına gönderdi.

Geri döndüm ve Türkiye’de malım mülküm olmadığı halde, sırf

Türkiye’ye ‘turist olarak’ gelmemek için hiçbir sorun yaşamadan

askerliğimi yaptım. Askerliğimde Türkçe bilmeyenlere Türkçe dersleri

verdim.

Doğduğum günden beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğim

ve pasaportumla, Türk kökenli vatandaşlar yurt dışında ne denli

işlem sıkıntısı çekiyorsa ben de aynı sıkıntıları yaşamayı tercih

ettim..

Bunun üzerine ‘Yunanlı gazeteci’ demenin bilgisizlik olduğuna

inanıyor ve bunun bir şekilde tekzip edilmesini rica ediyorum. Değilse eğer, kusura bakmayın ama ben, -belki de aşağılamak için-

kastettiğiniz gibi hiçbir zaman ‘Yunanlı gazeteci’ olmadım ve değilim.

Çünkü ‘Yunanlı gazeteci’; Yunan basınına hizmet eden

gazetecidir!

İlgililere duyurulur.