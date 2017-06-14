‘Gandhi sahaya indi’: Milletvekili tutuklanan CHP’den eylem kararı

CHP, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından yurt çapında eylem kararı aldı.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yarın Ankara’daki Güvenpark’ta saat 11.00’de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

CHP’den eylem

İstanbul il örgütü başkanı Cemal Canpolat, Berberoğlu’nun tutuklandıktan sonra götürüldüğü Maltepe Cezaevi önünde sırayla 39 ilçe örgütünün gençlik ve kadın kollarının nöbet tutacağını söyledi.

CHP’nin İstanbul’daki Maçka Parkı’nda da nöbet tutacağı bildirildi.

Canpolat, yapacakları eylemlere dair şu bilgiyi verdi: “Yarından itibaren bütün örgütümüzü İstanbul Maçka Parkı’nda nöbete davet ediyoruz. Enis Berberoğlu serbest bırakılana kadar bu nöbetimiz, bu mücadelemiz Maçka Parkı’nda devam edecek. Bu da yetmiyor, sırayla 39 ilçemiz; gençlik kollarımız, kadın kollarımız her gün Maltepe Cezaevi önünde nöbet tutacaklardır. Bu nöbet tutmak da yetmiyor, bu birinci aşamadaki eylemimizdir. İkinci aşamada genel merkezimizin aldığı, yarın genel başkanımızın Ankara’da başlatacağı oturma eylemini 81 ilde; büyük yürüyüşe, büyük eyleme, büyük mitinge dönüştüreceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.”