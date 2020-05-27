‘Futbola Dönüş Protokolü’ güncellendi: Takımlar en az sekiz kez test edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü güncelledi. Kulüplerin maç dönemi boyunca en az sekiz kere teste girmesinin zorunlu olduğu, herhangi bir futbolcuda pozitif vaka çıkması halinde tüm takımın ve oynadıkları rakip oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.

TFF’nin sitesindeki açıklamada şöyle dendi: “20.05.2020 tarihinde TFF’nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda kulüp başkanlarımızdan gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu’nun Süper Lig takım doktorları ile 23.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaki görüş alışverişi çerçevesinde ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ güncellenmiştir.”

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Protokolde şu ifade de yer aldı: “Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az sekiz kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan iki gün önce uygulanmalı.”

Protokolde yer alan maddelerden bazıları şöyle:

Tüm takımlar test yaptıracak.

Testi pozitif çıkanlar tesislere alınmayacak.

Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular ve karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak.

Testi pozitif çıkanlar oynamayacak.

Soyunma odasına maskesiz giriş çıkışlar yasak

Her soyunma odasında aynı anda maksimum üç oyuncunun soyunmasına izin verilecek

Tüm testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile mesai sonlandırılmalı (O gün için planlanan antrenman iptal edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmeli

Maç öncesi ve sırası uygulanacak kurallar da şöyle:

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