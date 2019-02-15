Futbol tarihinde ilk: İngiliz kulüp, LGBTİ hakları için gökkuşağı formalarla sahaya çıkacak

Britanya’da Altrincham Futbol Kulübü, LGBTİ haklarına destek vermek için futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

Ulusal Kuzey Ligi’nde mücadele eden Altrincham ile Bradford, yarın İngiltere’deki Bradford kentinde bulunan Park Avenue Stadyumu’nda karşılaşacak.

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Bu maçı özel kılan, Altrincham’ın özel olarak tasarladığı gökkuşağı formalar. Altrincham, gökkuşağı renkleriyle bezeli formalarla bu maça çıkacak.

Altrincham, kuzeybatıdaki LGBTİ topluluğundan gençlere destek amacıyla para toplamak için böyle bir adım attı.

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Toplamda 14 forma üretildi. Bu formalar, maçın ardından açık artırma yöntemiyle satılacak. Formalardan elde edilecek gelir Manchester’ın tek LGBTİ merkezini destekleyen The Proud Trust adlı kuruluşa aktarılacak.

Bir forma da Manchester’daki Ulusal Futbol Müzesi’ne bağışlanacak.

