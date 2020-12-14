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Yaramazlara biraz batar!

Fotoğraf çekerken uçurumdan yuvarlandı; hayatını kaybetti

Avustralya’da, fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına yaklaşan bir kadın 80 metre yüksekten aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: CNN International

38 yaşındaki Rosy Loomba, önceki gün, eşi ve çocuğuyla Victoria eyaletindeki Grampians Ulusal Parkı’na gitti. Manzarası güzel olan bir noktada fotoğraf çekmek isteyen ve aşağı yuvarlanan Loomba olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Polis, Loomba’nın güvenlik bariyerlerini ve uyarı levhalarının bulunduğu alanı aşarak uçurumun kenarına gittiğini açıkladı.

Açıklamada, “Hiçbir fotoğraf karesi insan hayatından değerli değildir. Lütfen kurallara uyalım” ifadelerine yer verildi.

Arama-kurtarma ekipleri Loomba’nın cansız bedenini altı saatte bulunduğu yerden çıkarabildi.

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