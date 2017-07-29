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Forbes: Türkiye, kadınlar için en tehlikeli 10 yerden biri

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ABD’nin önde gelen dergilerinden Forbes, Türkiye’yi kadınlar için en tehlikeli 10 yer arasında gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Derginin yaptığı sıralamada Türkiye 9’uncu sırada yer alırken, ilk sırada Mısır bulunuyor. Onu ise Fas, Jamaika, Hindistan, Peru, Bahama Adaları, Kolombiya, Ekvador ve Guatemala takip ediyor.

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Dergi, Türkiye’nin kadınlar için neden tehlikeli olduğunu “Geçen yıl yaşanan yoğun siyasal istikrarsızlığın ardından gazeteciler ve muhalifler kayboldu” ifadeleriyle anlattı.

Türkiye’ye gelecek kadınlar için ‘güvenlik’ önerilerini de sıralayan dergi, kadınlara saldırının yaygın olduğunu ve dikkatli olmaları, yanlarında başörtüsü bulundurmaları, hamamlara sadece kadınlara özel günde gitmeleri, ana arterlerden iyi ışıklandırılmış taksilere binmeleri ve ‘saldırgan’ esnafı görmezden gelmelerini istedi.

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