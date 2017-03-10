Financial Times: ABD’nin Kürtlere desteği Ankara’yı çileden çıkarttı

Britanya’nı saygın gazetelerinden Financial Times, ABD’nin olası Rakka operasyonundaki planlarının Ankara’nın işini zorlaştırdığı savunuldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Başbakan Binali Yıldırım’ın Rakka’ya düzenlenecek operasyona YPG’nin dahil edilmesi halinde ABD-Türkiye ilişkilerinin ağır hasar alabileceği yönündeki sözlerine yer verilen haberde “Washington’un Kürt milislere desteği Ankara’yı çileden çıkardı. Zira Ankara PYD’yi, faaliyetleri yasaklı olan ve Türk devletine karşı 30 yıldır isyan eden PKK’nın uzantısı olarak görüyor” dendi.

‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna da yer verilen haberde, harekatın görünürde IŞİD’le mücadeleyi amaçladığı, ancak Suriyeli Kürtleri geriletmek amacıyla Suriye toprakları içinde bir tampon bölge oluşturulmasının da hedeflendiği belirtildi.

‘Washington’un planları Ankara’nın işini zorlaştırıyor’

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Ancak Washington’un Rakka’ya yönelik planları ve Rusya’nın Kürt güçlerin Menbiç yakınındaki beş köyün kontrolünü Suriye rejimini devretmesine yönelik anlaşmada arabuluculuk yapma kararı, Ankara’nın işini zorlaştırıyor. IŞİD’in kontrolündeki bölgelere yönelik giderek karmaşıklaşan savaş planlarında Türkiye kendisini; NATO müttefikine taahhütlerini, Rusya’yla aranjmanlarını ve Sayın Esad’ı devirme hedefine ulaşamamayı dengeleme arayışı içinde buluyor.”

‘Rakka operasyonu başladığında Türkiye zor durumda kalacak’

Haberde görüşü alınan Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Konseyi’nden Aaaron Stein ise, “Savaşın gidişatı bizi son aşamaya yönlendirebilir. Rakka opersyonu başladığında, Türkiye zor durumda kalacak” dedi.