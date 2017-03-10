Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Financial Times: ABD’nin Kürtlere desteği Ankara’yı çileden çıkarttı

 

Britanya’nı saygın gazetelerinden Financial Times, ABD’nin olası Rakka operasyonundaki planlarının Ankara’nın işini zorlaştırdığı savunuldu.

Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Başbakan Binali Yıldırım’ın Rakka’ya düzenlenecek operasyona YPG’nin dahil edilmesi halinde ABD-Türkiye ilişkilerinin ağır hasar alabileceği yönündeki sözlerine yer verilen haberde “Washington’un Kürt milislere desteği Ankara’yı çileden çıkardı. Zira Ankara PYD’yi, faaliyetleri yasaklı olan ve Türk devletine karşı 30 yıldır isyan eden PKK’nın uzantısı olarak görüyor” dendi.

‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna da yer verilen haberde, harekatın görünürde IŞİD’le mücadeleyi amaçladığı, ancak Suriyeli Kürtleri geriletmek amacıyla Suriye toprakları içinde bir tampon bölge oluşturulmasının da hedeflendiği belirtildi.

‘Washington’un planları Ankara’nın işini zorlaştırıyor’

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Ancak Washington’un Rakka’ya yönelik planları ve Rusya’nın Kürt güçlerin Menbiç yakınındaki beş köyün kontrolünü Suriye rejimini devretmesine yönelik anlaşmada arabuluculuk yapma kararı, Ankara’nın işini zorlaştırıyor. IŞİD’in kontrolündeki bölgelere yönelik giderek karmaşıklaşan savaş planlarında Türkiye kendisini; NATO müttefikine taahhütlerini, Rusya’yla aranjmanlarını ve Sayın Esad’ı devirme hedefine ulaşamamayı dengeleme arayışı içinde buluyor.

‘Rakka operasyonu başladığında Türkiye zor durumda kalacak’

Haberde görüşü alınan Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Konseyi’nden Aaaron Stein ise, “Savaşın gidişatı bizi son aşamaya yönlendirebilir. Rakka opersyonu başladığında, Türkiye zor durumda kalacak” dedi.

DSG sözcüsü: İşgalci güç Türkiye Rakka operasyonunda yer alamaz

Bir kez daha teyit edildi: DSG Rakka operasyonunda yer alacak

ABD ağırlığını artırıyor: DSG’ye destek için deniz piyadeleri Suriye’de

Bir kez daha: ABD, YPG’yi desteklemeyi sürdürecek

Reuters’a konuşan Türk yetkili: ABD, Rakka operasyonunu YPG ile yapmaktan yana

YPG öncülüğündeki DSG son halkayı tamamladı: IŞİD’in kalesi Rakka kuşatmada

ABD’li üst düzey komutan: Türkiye IŞİD’e odaklanmalı, Rakka gücünü engellememeli

Reuters analizi: Rakka’da PYD’nin rolü yüzünden Türkiye ve ABD karşı karşıya

ABD’li üst düzey komutan: YPG’nin Türkiye’ye saldırdığına ilişkin kanıt yok

ABD’nin Irak’taki en üst düzey komutanı: Kürtler Rakka operasyonuna katılacak

Erdoğan, Rakka için ‘YPG varsa biz yokuz’ demişti; ABD açıkladı: YPG var

PYD’li yetkiliden Menbiç uyarısı: Türkiye böyle devam ederse yeni bir savaş başlayacak

Çavuşoğlu’na göre El Bab’dan sonraki hedef Menbiç: YPG çekilmezse vuracağız

DSG duyurdu: Rusya’yla anlaştık, Menbiç’deki bazı köyleri rejime bırakacağız

Financial Times: Trump, Rakka’da Türkiye ile YPG arasında seçim yapmalı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...