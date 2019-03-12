Diken

Yaramazlara biraz batar!

Filipinler devlet başkanı kadınların onuruna düzenlenen konferansta onlara küfretti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, polis teşkilatı ve ulusal güvenlik güçleri mensubu başarılı kadınların onuruna düzenlenen cinsiyet eşitliği temalı bir konferansta kadınlara küfretti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Guardian’ın haberine göre kendisini dinleyen kalabalığa, ”Siz deli kadınlar” ve ”O…lar” diye hitap eden Duterte, kadınların kendisini fikir özgürlüğünden mahrum bıraktıklarını savundu.

Reklam

”Siz benim ağzımdan çıkan her sözü eleştiriyorsunuz” diyen Duterte birkaç dakika sonra ise kadınlara hayran olduğunu belirterek, ”Kadınları seviyorum. Bu nedenle iki tane karım var” ifadelerini kullandı.

Bu konuşmayla ‘kadın düşmanı’ ve ‘maço-faşist’ olarak nitelendirilen Duterte’nin kadınlara yönelik olumsuz açıklamalarına bir yenisi eklenmiş oldu.

Filipinli lider bir yıl önce askerlere, komünist kadın militanları cinsel organlarından vurma emri vermişti.

Reklam

2016’da, 1989’daki cezaevi isyanı sırasında yaşanan tecavüz skandalıyla ilgili olarak, ”Keşke benim de o kadına tecavüz etme fırsatım olsaydı” diyen Duterte geçen yıl ise kolundan yakaladığı bir kadını dudağından öpmüştü.

Bu tutumuna rağmen geçen yıl aralık ayında yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Duterte’nin oy oranı yüzde 76.

SON HABERLER

Basın kartı verilmeyen Alman gazeteci yazdı: Ahlaksız teklif yapıldı

Basın kartı yenilenmediği için hafta sonu Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Alman gazetesi Der Tagesspiegel’in Türkiye muhabiri Thomas Seibert, döndükten sonra gazetesinde kaleme aldığı ‘Türkiye’ye acı veda: 22 yıl sonra kovuluşum’ başlıklı yazıda Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimini anlattı. Geçen haftalarda önce Avrupalı bazı gazeteciler İstanbul’daki bir AB zirvesine basın kartlarının henüz verilmemiş olması nedeniyle içeri alınmamış, […]

Cezayir’de halkın zaferi: Buteflika aday olmuyor

Günlerdir protesto gösterileri düzenleyen Cezayirliler, 1999’dan beri ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez aday olmayacağını açıklamasının ardından bu kez kutlama için sokağa döküldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...