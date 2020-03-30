Federasyon başkanı: ‘Corona’ karantinasına alınan aile hekimlerinin maaşı kesiliyor

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, corona virüsüne yakalanan ya da şüphe nedeniyle 14 gün karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşlarının çalışamadıkları gün oranında kesildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Son olarak İstanbul’da en az 24 aile hekimi ve sağlık çalışanında corona virüsü tespit edildi belirtilmişti.

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‘Onurumuzu kırıyor’

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Sezen, “Hekimler olarak hayatımızı ortaya atıp görev yaparken virüse yakalandık diye adeta cezalandırır gibi paramızın kesilmesi onurumuzu kırıyor” dedi.

Sezen, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına diğer sağlık personeli gibi aylık maaş ödenmediğini, onun yerine aylık çalışılan gün sayısı, kayıtlı nüfus sayısı, gebe sayısı, bebek sayısı gibi faktörlere göre katsayılarla hesaplanan hak ediş ödemesi yapıldığını söyledi.

Sezen, hak ediş şeklinde ödeme yapılması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını, salgın sürecinde ise mağduriyetin en üst seviyeye çıktığını ifade etti.

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Birçok aile hekiminin hastalık sebebiyle normal mesaisini yapamadığını anlatan Sezen şöyle konuştu: “Böylesine bir dönemde bile yerlerine çalışacak hekim ya da aile sağlığı elemanı bulmaları isteniyor. Bulamazlarsa çalışamadıkları gün kadar kesiliyor.”

Bakan ‘Aile hekimlerine gidin’ demişti

Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’ta aldığı kararla bu tarihten 14 gün öncesine kadar, riskli sayılan ülkelerde bulunan öğrenci ve çalışanların pasaportları ile aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılmalarının önünü açan bir karar almıştı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da aile hekimlerinin elinde ‘corona’yı tespit edecek tanı kiti bulunmadığını, hastalığın sağlık çalışanlarına bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini belirterek, bu kararın hastalığın daha da yayılmasına yol açabileceğine dair uyarmıştı.