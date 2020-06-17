FDA sıtma ilacına verdiği onayı geri çekti; 66 milyon doz ilaç stokta kaldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Covid-19 tedavisinde en çok tartışma yaratan hidrokslorokin ve klorokinin kullanımı için verdiği onayı geri çekmesinin ardından yetkililer stoklanan 66 milyon doz ilaçla ne yapacakları sorusuyla karşı karşı kaldı.

Fotoğraf: Reuters

FDA pazartesi günü hidrokslorokin ve klorokinin Covid-19 tedavisinde faydası olmadığının kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle verilen onayı geri çekmişti. Geri çekme kararında ciddi kardiyolojik yan etkilerinin ışığında, ilacın potansiyel yararının, bilinen riskleri karşısında daha ağır basmadığı belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın salgının başından beri ‘kuralları değiştirecek ilaç’ diyerek her fırsatta övdüğü, kendisinin de önleyici amaçla kullandığını belirttiği sıtma ilacı mart ayından beri stoklanıyordu.

Trump ısrarcı: Bana zararı olmadı

Fedaral stoklarda 66 milyon doz bulunan ilaca verilen onayın geri çekilmesi Beyaz Saray tarafından hoş karşılanmadı. Başkan Trump “Ben ilacı aldım, aldığım için de iyi hissettim. bir etki oldu mu bilmiyorum ama bana zarar vermediği kesin” dedi. Trump’ın danışmanlarından Peter Navarro, kararı, “Amerikalıların hayatını kurtarmak için endişelenmekten çok, hizmet ettikleri yönetimden nefret eden bürokratların işi” diye yorumladı.

Şimdi ABD’li yetkililer bir kısmı bağış yoluyla yapılan 66 milyon dozluk stokla ilgili seçenekleri gözden geçiriyor.

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Türkiye’de Covid-19 tedavisinde etkili olduğu gerekçesiyle yaygın olarak kullanılan ancak henüz etkinliğiyle ilgili herhangi bir araştırma açıklanmayan hidroksiklorokin kullanımından son olarak Britanya da vazgeçmişti.