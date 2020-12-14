Faik Çetiner: İdeal oyunu ideal 11 oynar

Hoca ‘benim planlarım var’ diyor. Planları nedir bilmiyorum. Benim bildiğim bu takımın acilen ideal 11’ine kavuşması, bu 11’de ısrar edilmesidir. İdeal oyunu ideal 11 oynar. Ortada panik yapacak bir durum yok. Önce Erol Bulut, sonra takım toparlanacak. Puan cetveline ve rakiplerine baktığımda Fenerbahçe yine bu ligin en önemli şampiyonluk adaylarından biridir. Yeter ki hoca kanmasın, kandırılmasın.

Faik Çetiner’in yazısı