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Yaramazlara biraz batar!

Ezhel’den tek cümlelik savunma: Ürettiklerim sanat eserleridir

‘Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme’ suçundan açılan ilk davadan beraat eden Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlamayla açılan ikinci davanın ilk duruşması yapıldı. Ezhel, “Ürettiklerim sanat eserleridir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Geçen mayısta tutuklanarak cezaevine konan Ezhel 26 gün hapis yattıktan sonra ilk duruşmada beraat etmişti.

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İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan Ezhel ve avukatı Fuat Ekin katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanatçı olduğunu söyleyen Ezhel, “Benim kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

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Avukat Fuat Ekin de şöyle konuştu: “Yargılamanın konusu sanat eserleridir, şarkılardır. Bir sanat eseri ya da birisinin sanatçı olması onu suça karşı korumaz. Burada bu sanat eserlerinin itham olunan suçun unsurlarını taşımak gibi bir iddiası yoktur. Kanaatimizce suç oluşmamıştır, sayın mahkemenizce beraate hükmedileceği inancındayız.”

İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu’nun internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği öne sürülüyor. Şüphelinin evinde arama yapıldığı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı da aktarılan iddianamede, kan örneğinde ise esrar etkin maddesi THC metaboliti bulunduğu belirtiliyor.

Ezhel’in ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

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