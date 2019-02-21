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Yaramazlara biraz batar!

Ezhel ikinci davadan da beraat etti

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davadan beraat eden Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Geçen mayıs ayında ‘uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen rapçi, 26 gün hapis yattıktan sonra ilk duruşmada beraat etmişti. Ezhel, duruşmada “Ürettiklerim sanat eserleridir” diye tek cümlelik savunma yapmıştı.

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İpekçioğlu’nun Avukatı Fuat Ekin, müvekkilinin şarkı sözleri nedeni ile yargılandığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Yargılama konusu şarkılar sanat eseri bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Bu sonuçta bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Mahkemenizin müvekkilimin beraatına karar vereceği inancındayız”.

Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle İpekçioğlu’nun beraatine karar verdi.

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