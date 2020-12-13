Ev arkadaşının cesedini çöp kutusuna koyup komşusuna bıraktı: Amacı sosyal güvenlik ödemelerini almaktı

ABD’nin Florida eyaletinde, ev arkadaşının cesedini, onun sosyal güvenlik numarasıyla ödenek alabilmek için çöpte saklayan bir kişi tutuklandı.

Fotoğraf: New York Post

Bradenton kentinde yaşayan Michelle Haney (48), temmuz ortasında hayatını kaybeden arkadaşı Jon Leonard’ın cansız bedenini önce üç hafta süreyle evdeki bir dolapta sakladı.

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Ancak etrafa yayılan koku nedeniyle planının suya düşmesini engellemek amacıyla cesedi çöp kutusuna koyarak bir komşusuna bıraktı.

Komşusu, bir süre sonra gelip çöp kutusunu alacağını söyleyen Haney aylarca gitmeyince kapağı açtı ve Leonard’ın cesediyle karşılaştı.

Komşunun durumu bildirmesi üzerine tutuklanan Haney, sosyal güvenlik ödeneklerini almak için Leonard’ın ölümünü bildirmediğini itiraf etti.

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Leonard’ın nasıl öldüğü araştırılıyor.