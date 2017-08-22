Erdoğan’la nostalji: ‘Havalimanı istemezük’ dediler; kim bunlar? Komünistler

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, havalimanı istemeyenlerin komünistler olduğunu öne sürdü.

‘Ak Saray’da muhtarlara seslenen Erdoğan şunları söyledi: “Yanlarına havalimanı geliyor, bazıları ‘havalimanı istemezük’ dedi. Yıllarca havalimanı dendi, bunlar ‘İstemezük’ dedi. Kim bunlar? Komünistler, komünistler. Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar.”

Reklam

Kuzey Ormanları’nı tahrip etti

3’üncü havalimanının temeli, o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde atılmıştı.

Havalimanı inşaatı, İstanbul’un Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde tahrip etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 3’üncü havalimanının açılış tarihini Erdoğan’ın doğumgünü olan 26 Şubat 2018 olarak duyurmuştu.