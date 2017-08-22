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Erdoğan’la nostalji: ‘Havalimanı istemezük’ dediler; kim bunlar? Komünistler

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, havalimanı istemeyenlerin komünistler olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

‘Ak Saray’da muhtarlara seslenen Erdoğan şunları söyledi: “Yanlarına havalimanı geliyor, bazıları ‘havalimanı istemezük’ dedi. Yıllarca havalimanı dendi, bunlar ‘İstemezük’ dedi. Kim bunlar? Komünistler, komünistler. Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar.”

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Kuzey Ormanları’nı tahrip etti

3’üncü havalimanının temeli, o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde atılmıştı.

Havalimanı inşaatı, İstanbul’un Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde tahrip etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 3’üncü havalimanının açılış tarihini Erdoğan’ın doğumgünü olan 26 Şubat 2018 olarak duyurmuştu.

Açılış, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek havalimanının iki pisti ve yılda 90 milyon yolcu kapasiteli ilk bölümünü kapsayacak.

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