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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘Pers milliyetçiliği’ çıkışına yanıt: Yapıcı rolümüzü herkesten daha çok biliyor

İran, Irak politikalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Pers milliyetçiliği’ sözlerine yanıt verdi: “Sayın Erdoğan, bölge liderleri arasında, İran’ın başta Irak olmak üzere bölgedeki yapıcı rolünü herkesten daha çok bilmektedir.”

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, önceki gün Bahreyn’de yaptığı konuşmada İran’ın bölge politikalarını eleştirerek, “Birileri hem Suriye’nin hem Irak’ın bölünmesini istiyor. Irak’ın bölünmesi çalışmasını yapanlar var. Oradaki mezhebi, etnik mücadele, çünkü orada da bir Pers milliyetçiliği olayı var. Bu Pers milliyetçiliği olayıyla da orada bir bölünme söz konusu. Bunların önünü kesmemiz gerekiyor” demişti.

‘Öncelik, bölgede güvenlik ve istikrar’

İran dışişlerinden yapılan açıklamada, İran’ın Irak’taki varlığının ‘meşru hükümetin isteği’ üzerine terörle mücadele için olduğu belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “İran’ın önceliği, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu mesele, teröristleri destekleyen kaos oyuncuları ile istikrar isteyenleri tanımadan mümkün olamaz. Sayın Erdoğan, bölge liderleri arasında, İran’ın başta Irak olmak üzere bölgedeki yapıcı rolünü herkesten daha çok bilmektedir. Bölgedeki terörist grupların gizli veya açık şekilde desteklenmesi ve kullanılması, komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı gösterilmemesi, bölgedeki istikrarsızlığın sürmesine neden olup kaygı vericidir.” 

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