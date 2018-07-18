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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu’na milyonluk tazminat davası

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mezuniyette açılan pankart.

ODTÜ’nin bu seneki mezuniyet töreninde her yıl olduğu gibi mesaj içeren pankartlar taşınmış, bazı öğrenciler de 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla ‘Tayyipler Alemi’ başlıklı pankartla yürümüştü. Pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi tutuklanmıştı.

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Kılıçdaroğlu ve çok sayıda CHP milletvekili de karikatürü bugün Twitter hesaplarından paylaşmıştı. Ankara başsavcılığı ise CHP lideri hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan’dan yeni hamle

Soruşturmanın ardından cumhurbaşkanından bir hamle daha geldi.

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AA’nın haberine göre Erdoğan, sosyal medyada karikatürü paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın karikatür ve partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

Yıllar önce de suçlama konusu olmuştu

Yıllar önce davaya konu olan kapak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanken 24 Şubat 2005’teki 127’nci sayısında karikatürü kapak yapan Penguen dergisine 40 bin liralık tazminat davası açmıştı.

“Karikatürist Musa Kart, ‘Tayyip Erdoğan kafalı kedi’ çizdiği için ceza aldı” üst başlıklı kapakta sekiz karikatürist, Kart’ın tazminata mahkum olmasını eleştirmek için ortak çizim yapmıştı.

O dönem Penguen’e yapılan suçlama ‘kişilik haklarına saldırı’ olmuştu. Erdoğan’ın dava talebi 2006’da reddedilmişti.

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Akşam Postası / 18 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

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