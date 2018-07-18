Erdoğan’dan karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu’na milyonluk tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

ODTÜ’nin bu seneki mezuniyet töreninde her yıl olduğu gibi mesaj içeren pankartlar taşınmış, bazı öğrenciler de 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla ‘Tayyipler Alemi’ başlıklı pankartla yürümüştü. Pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi tutuklanmıştı.

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Kılıçdaroğlu ve çok sayıda CHP milletvekili de karikatürü bugün Twitter hesaplarından paylaşmıştı. Ankara başsavcılığı ise CHP lideri hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan’dan yeni hamle

Soruşturmanın ardından cumhurbaşkanından bir hamle daha geldi.

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AA’nın haberine göre Erdoğan, sosyal medyada karikatürü paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın karikatür ve partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

Yıllar önce de suçlama konusu olmuştu