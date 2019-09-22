‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımlarına 12 yıl hapis cezası

Van’da yaşayan Burhan Borak’a sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 12 yıl üç ay ceza verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mezopotomya Ajansı’ndan Müjdat Can’ın haberine göre, Borak 2014 yılında sosyal medyada yaptığı yedi paylaşımdan, her bir paylaşımı için bir yıl dokuz ay hapis cezası aldı.

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Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasını geri bırakmayıp cezayı da ertelemedi.

‘Vicdanen rahat mısınız?’

Borak, yaptığı tüm paylaşımların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ama bunu farklı değerlendirip çok ağır bir ceza vermeleri kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu kararı veren hakim ve savcılara soruyorum; vicdanen rahat mısınız? Yoksa bu kararı baskı altında mı veriyorsunuz? Yargının bağımsız olmadığı ülkede bu tür cezalar sürpriz olmuyor. Verilen cezayla ilgili bir üst mahkemeye temyiz başvurusu yapacağız. Umarım adalet yerini bulur. Bu cezanın bozulmasını istiyorum.”

Avukat: Verilen ceza bir rekor

Borak’ın avukatı Cihat Durmaz şu açıklamayı yaptı: “Hükümet tarafından hazırlanan Yargı Reform Paketi’nde düşünce ve ifade özgürlüğü alanında bazı çalışmalarının olduğu duyumu yaygınken, bu süreç içerisinde müvekkilime 2014-2015 yılındaki paylaşımlarından dolayı bu cezayla karşılaştık. Müvekkilime 12 yıl üç ay gibi yüksek bir ceza verildi. Biz bu cezanın rekor bir ceza olduğu kanaatindeyiz. Buna benzer emsal dosyalarda zincirleme hükümler uygulanarak bir sanığa en fazla iki yıl ceza verildiğini biliyoruz. Müvekkilime 12 yıl ceza verilmesinin vicdanen ve hukuken açıklanacak bir tarafı yok. Bu paylaşımların tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü içerisinde, tamamen müvekkilimin süreç itibariyle eleştirilerini kapsamaktadır.”

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Davutoğlu paylaşımına da ceza

Durmaz, müvekkili Borak’ın eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında attığı tweet yüzünden de ceza aldığını söyledi.

Borak’ın paylaşımında Ahmet Davutoğlu için “Kendisi başbakanlık koltuğunda oturmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan tarafından kukla olarak oraya oturtulmuş” paylaşımı için de ceza aldığını söyleyen Durmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir eleştiridir. Bu paylaşım ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ olarak değerlendirilip bunun için de ceza verilmiştir. Son günlerde basına düşen Ahmet Davutoğlu’nun demeçleri ortadadır. Kendisi o dönemde başbakanlık yapmadığını dillendirmiştir. Bu karara baktığımızda hukuken izah edilmesi noktasında zorluk çekmekteyiz. Toplumun vicdanlarında yara açan suçlarda bile bu yükseklikte ceza verilmezken hakaret dosyasında bu tür bir ceza kesinlikle toplum vicdanını rahatsız etmektedir. Müvekkilime erteleme hükümleri de uygulanmadı. Bu konu da müvekkilimin lehine olan hiçbir hüküm mahkeme tarafından dosya kapsamında uygulanmamıştır. Bu da kabul edilir bir durum değildir.”