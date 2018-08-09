‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Şişli belediye başkanının koruması tutuklandı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Başkale, bugün gözaltına alındı.

Bir Twitter paylaşımında Erdoğan’a hakaret ettiği suçlaması yöneltilen Başkale, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’na çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Başkale ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başkale, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İnönü, paylaşımda hakaret tespit edildiğini yazmıştı.

Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur

— Hayri İnönü (@Hayriinonu) August 8, 2018