‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Şiir okuyunca yargılanan Vatan Partisi yöneticisine beraat

Antalya’da dört yıl önce, saat 22:00’den sonra içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 lira ceza kesilen, ardından yaptığı eylemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik okuduğu şiir nedeniyle ‘hakaret’ suçlamasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Mustafa Ertem, davanın yeniden görülmesi sonrasında beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Mustafa Ertem, 9 Nisan 2015 günü Attalos Meydanı’ndaki eyleminde, Erdoğan’a yönelik okuduğu şiir için polise ifade vermeye çağrılmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın ardından Ertem hakkında dava açılmış ve ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ten 11 ay 20 gün hapse mahkum edilmişti. Mustafa Ertem, hükmün açıklanmasının geri bırakılma teklifini reddetmişti.

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Savcının itirazı üzerine dosya Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, Mustafa Ertem dosyasını tekrar görüşülmesi için 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

19 Aralık tarihinde görülen duruşmada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini tekrarlayan Mustafa Ertem şunları söyledi: “İddianamede hangi söz ve dizinin hakaret oluşturduğu belirtilmemiştir. Önceki yazılı ve sözlü savunmam geçerlidir. Davanın açıldığı tarihte siyasetle uğraşıyordum. Hakaret kastı ile şiir okumadım. Ben o şiiri eleştiri için okumuştum. Beraatımı istiyorum.”

‘Esnafın sorunlarına dikkat çekmek istemiştim’

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçtan dolayı beraatına hükmetti.

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Karardan sonra konuşan Mustafa Ertem, “Beraat kararı doğru bir karar. Ben esnafın sorunlarına dikkat çekmek için o şiiri okumuştum. Suç işleme kastım yoktu. Ayrıca şiirde suç unsuru olmadığı için karar değişti” diye konuştu.

Ertem, halen Vatan Partisi Konyaaltı ilçe başkanlığı görevinde bulunuyor.