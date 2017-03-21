‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Hayır’ videosu çeken kişi tutuklandı

‘Hayır nedir?’ başlıklı videosunda referandumda ‘neden ‘Hayır’ denmesi gerektiğini’ anlatan Ali Gül, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Hayır nedir? Yemedik, içmedik, kar, yağmur dinlemedik. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sizler için araştırdık.pic.twitter.com/kSghoHQhhM — Güçlü Meclis (@guclumeclisp) March 8, 2017

Gül, kısa bir süre önce ‘Güçlü Meclis’ hesabından paylaşılan ve hızla yayılan videoda, ‘neden ‘Hayır’ delmesi gerektiğini’ mizahi bir dille anlattı.

Videonun sonunda ise Gül’ün “Video tutarsa tutuklanırız. Ben milletime aşığım ya. Ne korkacağım tutuklanmadan falan” sözleri görülüyor.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özay, Gül hakkında ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme, cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından bir buçuk yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulundu.

Ali, #Hayır videosu çektiği için tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi! Mesajını dinleyin. pic.twitter.com/ABGlOT6Fzu — Güçlü Meclis (@guclumeclisp) March 21, 2017

Gül, ifade vermeden önce çektiği kısa bir videoyla görüşlerini paylaştı: “Tutuklanabileceğimizi biliyorduk. Şimdi savcıya ifade vermeye gidiyorum. Muhtemelen de sonrasında tutuklanacağım. Ama önemli değil ben korkmuyorum. Bizim Bütün ümidim gençliktedir diyen Mustafa Kemal’e bir borcumuz var. Şimdi ben o borcu ödemeye gidiyorum. Bu milletin çocukları, bu milletin gençleri korkuyu, tutsaklığı ve ölümü değil, özgürlüğü ve mutluluğu hak ediyor. O günler de gelecek.”

Suç duyurusunda takma isimle açılan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımların Gül’e ait olduğu ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Gül, söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını söyledi.

Gül’ün avukatı Yiğit Acar da Gül’ün çektiği ‘Hayır’ videosundan rahatsız olanların, takma isimle açılan söz konusu hesabın ona ait olduğu yönünde karalama kampanyası yürüttüklerini söyledi. Savcılıktan müvekkilinin suçlanmasına neden olan hesabı kimlerin yönettiğinin bulunması gerektiğini ifade eden Acar, iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını da ekledi.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Gül, tutuklandı.