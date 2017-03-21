Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Hayır’ videosu çeken kişi tutuklandı

 

‘Hayır nedir?’ başlıklı videosunda referandumda ‘neden ‘Hayır’ denmesi gerektiğini’ anlatan Ali Gül, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Gül, kısa bir süre önce ‘Güçlü Meclis’ hesabından paylaşılan ve hızla yayılan videoda, ‘neden ‘Hayır’ delmesi gerektiğini’ mizahi bir dille anlattı.

Videonun sonunda ise Gül’ün “Video tutarsa tutuklanırız. Ben milletime aşığım ya. Ne korkacağım tutuklanmadan falan” sözleri görülüyor.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özay, Gül hakkında ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme, cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından bir buçuk yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulundu.

Gül, ifade vermeden önce çektiği kısa bir videoyla görüşlerini paylaştı:  “Tutuklanabileceğimizi biliyorduk. Şimdi savcıya ifade vermeye gidiyorum. Muhtemelen de sonrasında tutuklanacağım. Ama önemli değil ben korkmuyorum. Bizim Bütün ümidim gençliktedir diyen Mustafa Kemal’e bir borcumuz var. Şimdi ben o borcu ödemeye gidiyorum. Bu milletin çocukları, bu milletin gençleri korkuyu, tutsaklığı ve ölümü değil, özgürlüğü ve mutluluğu hak ediyor. O günler de gelecek.”

Suç duyurusunda takma isimle açılan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımların Gül’e ait olduğu ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Gül, söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını söyledi.

Gül’ün avukatı Yiğit Acar da Gül’ün çektiği ‘Hayır’ videosundan rahatsız olanların, takma isimle açılan söz konusu hesabın ona ait olduğu yönünde karalama kampanyası yürüttüklerini söyledi. Savcılıktan müvekkilinin suçlanmasına neden olan hesabı kimlerin yönettiğinin bulunması gerektiğini ifade eden Acar, iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını da ekledi.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Gül, tutuklandı.

Son altı yılda cumhurbaşkanına hakaretten 3 bine yakın dava, 280 beraat

‘Erdoğan’a hakaret’ suçunun varlık nedeni ‘devletin saygınlığını korumak’mış

‘Erdoğan’a hakaret’i AYM’ye taşıyan hakim, Trabzon’a ‘sürüldü’: Takdir milletimindir

Erdoğan’ın ‘affı’ HDP’ye kadar!

‘Şair’ İngiliz bakan da şaşırdı: ‘Erdoğan’a hakaret şiiri’nin lafı bile edilmedi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...