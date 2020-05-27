‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li meclis üyesine gözaltı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Meclisi üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları ‘hakaret içerdiği’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İzmir başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Koyurga gözaltına alındı.

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Koyurga’nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.