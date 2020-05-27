‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li meclis üyesine gözaltı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Meclisi üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları ‘hakaret içerdiği’ gerekçesiyle gözaltına alındı.
Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İzmir başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Koyurga gözaltına alındı.
Koyurga’nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.