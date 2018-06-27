‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Miting öncesi küfür iddiasına beş tutuklama

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir’deki mitingi öncesinde ‘Erdoğan’a hakaret ettiği’ öne sürülen beş kişi daha tutuklandı.
İnce, 21 Haziran’da İzmir’in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı’nda miting yapmıştı.
Miting öncesinde bir eğlence mekanında küfrettikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan 15 kişiden yedisi tutuklanmıştı.
AA’nın haberine göre ‘kameradan tespit edilen’ beş kişi daha gözaltına alındı.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘devlet büyüklerine hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.
Böylece toplam tutuklu sayısı 12’ye yükselmiş oldu.