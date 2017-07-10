Erdoğan’a göre ‘Adalet Yürüyüşü’: Millete çektirdiği çileyi konuşmuyorum bile

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yoğun katılımla noktaladığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne eski başbakan Bülent Ecevit üzerinden yüklenip, Kılıçdaroğlu’nun aynı zamanda ‘yolda millete çile çektirdiği‘ni söyledi.

G20 zirvesi dönüşü bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, yürüyüşü Kılıçdaroğlu üzerinden değil, DSP genel başkanı olan Ecevit üzerinden eleştirdi.

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Yürüyüşün adaletle ilgili olmadığını söyleyen Erdoğan, “Benim belediye başkanı iken hapse atılmam Ecevit’in başbakanlığı döneminde gerçekleşti. O zaman DSP Genel Başkanı olsa da neticede CHP’nin her şeyiyle sahiplendiği biridir Ecevit. Merve Kavakçı’yı hatırlatmıştım size. Başörtüsünden dolayı, ‘Bu kadını atın buradan dışarı’ diye haykıran kimdi o vakit? Ecevit! Adalet falan dinlemediler. Kavakçı’yı başörtüsü nedeniyle Meclis’ten dışarı attıkları bile elinden vatandaşlığını bile aldılar. Bu ülkede tüm bunları yapanlar onlar işte. Şimdi bunlar mı adalet arıyor” diye konuştu.

‘Millete çektirdiği çile’

Erdoğan, şöyle devam etti: “Kendi partisinde genel başkanlığa aday olmak isteyeni dahi hazmedemeyip hemen disiplin kuruluna sevk ediyor. Bu mu adalet? CHP grup toplantısında kendisine karşı çıkan eleştirel sesler kesiliyor, tekme tokat dışarı atılıyor. Bunları yapan tutmuş adaletten bahsediyor. Yolculuk esnasında millete çektirdiği çileyi konuşmuyorum bile…”

Cumhurbaşkanı Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularıyla ilgili soruya da yargının ne tür bir karar alacağını bilmediğini söyleyip, “Büyükada’daki gözaltılarla ilgili temennim o ki bu süratle bu iş biter. Şu anda olay yargıda,yargının vereceği kararı beklemek lazım. Tabii bazı hadiselerde Batı’daki durum, hemen derlenip toparlanmaları da manidar. Bakın bu Deniz (Yücel) denilen şahsı, Hamburg’daki basın toplantımızda da yine sordular. Şansölye ile aynı şekilde, Norveç soruyor, takip ediyorlar yani. Hepsi belli merkezden hareket edercesine takip ediyorlar” diye konuştu.

‘Bizi kabul etmediler’

Erdoğan, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticisi Taner Kılıç’ın telefonunda ‘ByLock’ bulunduğundan bahsedildiğini savunurken, örgüte kendisiyle ilgili hazırlanan video nedeniyle de sitem etti.

Af Örgütü Erdoğan’ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde şiir okuduğu için tutuklandığı zaman kampanya yürüttüklerini hatırlatıp, yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Erdoğan’sa örgütün kampanya yaptığını reddederek şunları söyledi: “Ayrıca, az önce değindiğim grubun, benim belediye başkanlığı yaptığım döneme atıfla, ‘Biz o dönemde, Erdoğan’ın kişisel düşüncelerinden dolayı mahkum edilmemesi yönünde açıklamalar yapmıştık’ demelerine bakmayın. Adamlar o dönemde biz onlara gittiğimizde bizi doğru düzgün kabul bile etmediler. Kaldı ki açıklama yaptınız da ne oldu? İçeri girdim, hapis yattım.”

‘Virüsü temizlemek zorundayız’

Erdoğan, kamudan ihraçların devam edeceğinin de sinyalini verdi: “Zaman verilemez buna. Virüsü iyice temizlemek zorundayız. İşte bu ByLock’larla, Eagle’larla, yeni haberleşme programlarıyla ortaya çıkıyor. Virüsü yakaladığımız yerde gerekeni yapacağız. TSK, Emniyet, yargı, bakanlıklar, aklınıza neresi gelirse gelsin, kurumlarımızı bu virüsten temizlemezsek yola nasıl devam edeceğiz, devletimizi nasıl ayakta tutacağız? Onun için bu konuda asla taviz yok! Yola kararlılıkla devam…”