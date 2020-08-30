Erdoğan: Yunan ve Fransız halkı yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime ilişkin “Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Yunanistan ve Fransız halkı, kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu?” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında deniz sınırları konusunda anlaşmazlık devam ediyor. Bakanlığın bahsettiği Navtex bölgesinde Oruç Reis gemisi sismik araştırmalarını sürdürüyor.

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Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları’nın Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılan Erdoğan şunları söyledi: “Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Biz mücadeleden kaçmayız. Biz bu mücadelede şehitler vermekten çekinmeyiz. Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Yunanistan ve Fransız halkı, kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu?”

‘Malazgirt ne kadar bizimse Çanakkale de bizimdir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da ‘Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni’ne de katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan şöyle konuştu: “Bu zaferi manasıyla uygun şekilde kutluyoruz. Anadolu’nun kapılarını milletimize açan Malazgirt’e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük zafere de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul’un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlıpınar da, Sakarya da bizimdir.”