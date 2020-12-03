Erdoğan: Türkiye, sanatta da prangalarından kurtulmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur” dedi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu Açılış Töreni’ne katıldı ve konuşma yaptı.

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Erdoğan, konuşmasında, ‘müzik türleri arasında olduğu gibi müzisyenler, bestekarlar ve sanatçılar arasında da asla ayrım yapılamayacağını’, Türkiye’de ‘diğer pek çok hususta olduğu gibi müzik konusunda da bir dönem çok ciddi hataların yapıldığını’ belirtti.

‘Türkiye’nin üzerine karabasan gibi çöken jakoben zihniyetten Türk müziğinin de payını aldığını’ ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu ülkede ‘müzik inkılabı’ adı altında Türk halk ve sanat müziğine ‘alaturka müzik’ denilerek yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır. Devrin gazetelerini açıp baktığınızda ‘alaturka musiki ilga edildi’ gibi birçok manşetle, haberle karşılaşmanız mümkündür.

Halkı baskıyla, zorbalıkla dönüştürebileceklerini zannedenler halkın müzik zevkini de yasaklarla değiştirebileceklerine inanmışlardır. Ne zaman ülkemiz bu kültür faşistlerinin tasallutundan kurtulmuş işte o zaman Türk kültür ve sanat hayatı yeniden canlanmaya başlamıştır. Son 18 yılda kültür sanat dünyasının zenginleşmesinin daha renkli, daha özgün ve daha özgür bir karaktere bürünmesinin arkasında yatan sebep budur.”

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Türkiye’de ‘insanlar arasında ayrımcılık yapmadıkları gibi müzik türleri ve müzisyenler arasında da hiçbir ayrıma gitmediklerini’ vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik. Bu topraklara ait ne varsa hiçbir komplekse kapılmadan ülkemizin bir kazanımı olarak hepsini kucaklamaya çalıştık.

Ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katacak, bu alanda çeşitliliği arttıracak her türlü eseri sahiplenmenin çabası içinde olduk. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en modern opera binası olan Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’ni hayata geçirdik. İstanbul’da artık her tarafı lime lime dökülen Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkıp yerine İstanbul’umuza layık bir opera binası inşa ediyoruz.”