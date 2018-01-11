Erdoğan ‘Bizim paralarla yaptılar’ demişti: Vodafone Park 407 milyon liraya mal olmuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ulan bizim verdiğimiz paralarla yaptılar” dediği Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park 407 milyon 47 bin 190 liraya mal olduğu bildirildi.

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik’in stat hakkında hazırladığı 27 Aralık 2017 tarihli raporunu gönderdi.

Reklam

Raporda stadın maliyetinin 407 milyon 47 bin 190 liraya olduğu bilgisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Vodafone Park için söylediği sözler “Beşiktaş’ın mı saha ya? Ulan bizim verdiğimiz paralarla yaptılar” pic.twitter.com/OENtgOfBeQ — Fanatik (@fanatikcomtr) 9 Ekim 2017

Vodafone Park kısa süre önce Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finaline ev sahipliği yapmıştı.

Erdoğan, canlı yayında stadı maç için kullandıran Beşiktaş’a teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a “Beşiktaş kulübünün mü saha ya? Ulan bizim verdiğimiz paralarla yaptılar” demişti.