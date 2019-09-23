Erdoğan ABD’de: Her fırsatta demokrasi dersi verenler, üç maymunu oynuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği New York’ta “Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler, kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için geldiği New York’ta, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu ile bir araya geldi.

Reklam

Terör örgütleri, ‘FETÖ’, Kaşıkçı, Filistin ve Mısır Cumhurbaşkanı ile ilgili açıklamalar yapan Erdoğan’ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

“El Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş Şebap, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri, bize zarar vermesinin yanında, İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor. Oysa bu örgütlerin Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Nijerya’da, Türkiye’de, Afganistan’da katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır.

Emperyalistlere taşeronluk yapan bu örgütlerin hayatını kararttığı insanlar, ne yazık ki bizim kardeşlerimizdir. Çıkarları için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini TIR’lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları göremiyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor.

Reklam

15 Temmuz gecesi 251 insanı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. 2 bin 193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Adalet önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmayacağız. Pensilvanya’daki teröristbaşının ülkemize iade edilmesi, konusunda gerekeli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz.

Birileri istemese de Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin hakkını aramaya devam edeceğiz. Açık ve net söylüyorum; hiçbir güç, hiçbir tehdit, bizi Filistin’in, Kudüs’ün hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Kudüs davası yalnızca Filistin’deki bir avuç Müslümanın davası değil, İslam aleminin onuru, namusudur, harim-i ismetidir. İşte bunun için her platformda biz ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ diyoruz.“