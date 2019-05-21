Ekrem İmamoğlu: CNN Turk’ün yaptığı acizlik

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ programıyla ilgili CNN Türk yönetiminin tavrını, ‘acizlik’ diye niteledi.

Ahmet Hakan’ın sunduğu programa katılan İmamoğlu önceden açıklanan yayın akışı çizelgesine göre geceyarısına kadar (saat 00.00) ekranda olacaktı. Ancak program saat 23.30’da Hakan tarafından bitirildi. İmamoğlu’nun “Bana saat 12 denmişti” diye itiraz etmesi üzerine Hakan hiçbir açıklamada bulunmadan “Yok süre doldu” demişti. CNN Türk ayrıca rutin uygulamasının dışına çıkarak her hafta tekrarını yayınladığı Tarafsız Bölge programını bu kez tekrar yayınlamama kararı almıştı.

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Bu sabah Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu ‘Medya Mahallesi’ programına konuk olan İmamoğlu şunları söyledi: “ “Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma makanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik. Tekrarını yayınlasan ne olur, yayınlamasan ne olur. YouTube kanalımız var, Twitter hesabımız var. Zaten milyonlarca izleniyor. Buna ne denir, acizlik.”

YSK’ya eleştiri

İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin iptaline ilişkin gerekçeli kararını hala açıklamamasına ilişkin şöşle konuştu: “Önce 200 sayfa diye sızdırdılar. Yeni gerekçeleri oraya yazmak oradaki diğer üyelerin işi mi? Siz bir karar verdiniz. Bize göre Türkiye’deki demokrasiyi mahvettiniz. Neticede bir karar verdiniz. O karar belli. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi?”