Torba yasa: Yurt dışı harcına zam, ‘varlık barışı’na uzatma, şirketlere yapılandırma

Yeni torba yasada ‘varlık barışı’ uygulamasını 31 Aralık’a kadar uzatılması, yurt dışı çıkış harcının da 15 liradan 50 liraya çıkarılması ve şirketlere borç yapılandırma uygulaması gibi teklifler bulunuyor.

Fotoğraf: DHA

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş gazetecilere ekonomiye ilişkin yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.

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Merkez Bankası (MB) kanununda değişikliğe gidildiğini aktaran Muş, “MB ihtiyat akçesi oranını Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz, yedek akçenin yüzde 10 olarak ayrılmasını teklif ediyoruz” dedi.

İhtiyat akçesi oranı mevcut düzenlemede yüzde 20 seviyesinde.

İhtiyat akçesi öngörülemeyen durumlara karşılık kârdan ayrılan para niteliği taşıyor. İlk olarak 13 Mayıs’ta gündeme gelen düzenlemeden 31 Mart yerel seçimleri öncesi eleştiriler nedeniyle o gün için vazgeçilmişti.

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Mali sistemde bulunan şirketlerin borçların yapılandırılmasıyla ilgili bir düzenlemenin de getirildiğini kaydeden Muş, bunun süresinin iki yıl olacağını söyledi: “İki yıllık süre içinde kanunda belirtilen şartlar ve çerçeveler içerisinde şirketlerin müracaat etmesi halinde borçları yapılandırılacak.”

Muş ‘varlık barışı’ uygulamasının 31 Aralık’a kadar uzatılacağını da duyurdu.

‘Varlık barışı’ uygulamasında, özel ve tüzel kişileri yurtdışındaki parasını Türkiye’ye nakletmeleri durumunda vergi ya da paranın kaynağına ilişkin sorgulamadan muaf tutuyor. Teklif Meclis’ten geçerse uygulama ikinci kez uzatılmış olacak.

Teklifte yurt dışı harçlarının 15 liradan 50 liraya çıkarılması da öngörülüyor.