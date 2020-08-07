‘Ekonomi uçuyor’ diyen Erdoğan’dan Akşener ve İnce yorumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. 105 milyar dolar rezervimiz var, Türkiye dünden güçlü. Maliye bakanımızla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamada bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Ayasofya’da kıldığı cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan, tarihi rekor kıran dolar/TL kuru için, “Corona dolayısıyla zikzaklar var, düzelecek” diye konuştu.

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Türkiye’nin ‘adeta bir uçuşun içinde’ olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bunu görmek istemeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. Sadece açılan şirket sayıları 30 bin 842 iken 2017’de 85 bin 263 adet şirket açılmış. Devamlı bir artış içerisinde. İstihdam 19.6 milyon kişiydi, şu anda 28 milyon 80 bin istihdam var” dedi.

Cumhurbaşkanı, 2002-2019 arasında buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi satışlarını da kıyasladı. 2019 rakamlarını daha üstün buldu.

Erdoğan, eleştirilerin odağındaki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili de şunları söyledi: “Maliye bakanımızla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamada bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. 50’ye yakın ülkeye maskeden tuluma ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor. Böyle bir dönemde Çam Sakura hastanesi, Murat Dilmener hastanesini bitirdik. Bunlar neyle oluyor. Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimizi birilerine muhtaç etmeyeceğiz. Türkiye’de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik. Bugün neredeyiz? E terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor.”

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Liranın dolar karşısında temmuz ayı boyunca devam eden yatay seyri, son haftalarda yerini değer kaybına bıraktı ve dolar/TL kuru yeniden 7.3’e kadar yükselerek rekor kırdı.

Bunun üzerine sosyal medyada Albayrak’a yönelik istifa çağrıları gündeme gelmişti.

İnce ve Akşener yorumu

CHP’li Muharrem İnce’nin kendi partisini kuracağı iddiasıyla ilgili Erdoğan şöyle konuştu: “Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an Sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.”

‘Yerli ve milli İYİ Parti’

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Evine dön” çaprısına ise şu yorumu yaptı: “Sayın Bahçeli’nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.

Hele hele HDP’yle terör örgütlerityle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun da düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.”