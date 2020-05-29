Ekonomi ‘corona’ öncesi ilk çeyrekte beklentilerin altında yüzde 4.5 büyüdü

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 4.5 arttı. Beklenti yüzde 5.4 yönündeydi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020’nin ilk çeyreğine ilişkin verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 arttı.

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Takvim etkisinden arındırılmış GSYH bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.2 arttı.

TÜİK 2019 verilerine ilişkin revizyon açıklamadı.

TÜİK 31 Ağustos’ta yayımlanacak olan ikinci çeyrek GSYH yayını ile birlikte ulusal hesaplar sisteminde revizyon yapacağını belirtti.

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Reuters’ın 14 kurumun katılımıyla düzenlediği ankete göre beklenti Türkiye ekonomisinin corona virüsünün etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediği ilk çeyrekte yüzde 5.4 büyümesi, 2020 genelinde ise yüzde 0.75 daralması yönündeydi.

Hükümetin salgın öncesinde açıkladığı Orta Vadeli Program’a göre bu yıl için büyüme tahmini yüzde 5. Ankara, ekonominin geçen yılki daralmanın ardından hızla büyümeye geçeceğini tahmin ediyordu. Ekonomi yetkilileri ‘corona’ sonrasında ise bu yılın sınırlı da olsa pozitif bir büyüme ile tamamlanabileceğini öngörüyorlar.