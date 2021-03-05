Eğitim-İş genel başkanı: Eğitimcilerin yüzde 10’u aşılandı

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okullardaki eğitim çalışanlarının yalnızca yüzde 10’unun aşılandığını söyledi.

Yüz yüze eğitim, kentlerdeki risk durumuna göre 2 Mart’ta açıklanmıştı. Öğretmenlerin de aşılanacağı belirtilmişti.

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Cumhuriyet’ten Figen Atalay’a konuşan Yıldırım, sadece öğretmenlerin değil, tüm çalışanların aşılanması gerektiğini söyledi.

Sendika başkanı, Türkiye’nin farklı illerinden ücretli öğretmen ve halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlerin hiç aşı listesine alınmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

Yıldırım şunları dile getirdi: “3 Mart 2021 itibarı ile aşı olan eğitim çalışanı sayısı, toplam çalışanın yüzde 10’u bile değildir. Üstelik 100 bini geçen ücretli ve halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenler henüz listeye bile alınmamıştır.”