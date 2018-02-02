Efes’in patronu, evde bira yapımını kendi eliyle ‘patlattı’

EFE SÖNMEZ

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Efes biralarının sahibi Tuncay Özilhan’ın ‘evde bira yapımını’ gündeme getirerek tartışma yaratması, halkı evde biranın nasıl yapılacağına dair meraklandırdı.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, bira satışlarının azaldığını ancak tüketim konusunda emin olmadığını söylemiş ve bunu evde bira yapımına bağlamıştı.

Özilhan, çok ucuza alınan cihazlarla evde bira yapılabildiğini, 7,5 liralık biranın 4 lirasının da vergi olduğuna işaret ederek “Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık” demişti.

Konu, açıklamaların ardından özellikle sosyal medyada sıkça tartışıldı. İş, Efes grubu biralarını boykot etmeye kadar geldi.

Özilhan, tepkiler üzerine bugün bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı. Efes’in patronu, bira kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirterek “Evde hobi olarak yapılan biraların da bira kültürünün bir parçası olarak sektörün gelişmesine katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.

Kimse ilgilenmiyordu

Özilhan’ın hiç gündemde yokken bir gazeteye yaptığı açıklamalarla evde bira yapımını tartışmaya açması ve daha ucuza geldiğini söylemesi, halkın da evde bira yapımına ilgisini artırdı.

Google Trends’in verilerine göre son bir haftada ‘dünya geneli’nde Türkçe aramalarda evde bira yapımına ilgi neredeyse hiç yokken, Özilhan’ın açıklamasından sonra ilgi zirveye çıktı.

Trends matematiğine göre ‘0’ (sıfır rakamı) aramanın hiç ilgi görmemesi anlamına geliyor. ‘100’ ise o ifadenin en popüler olduğu zaman dilimini ifade ediyor.

Verilere göre ‘evde bira yapmak’ kelimesi 26 Ocak’ta hiç merak edilmedi. Bir gün sonra popülarite 52’ye yükseldi. Özilhan’ın konuya gündeme getirdiği 1 Şubat’a kadar en yüksek değer 42 olarak kayda geçti. Açıklamadan hemen önceki günse yine gündemde evde bira yapımı yoktu.

Açıklama ilgiyi artırdı

Özilhan’ın açıklamalarının gazetede yayınlandığı 1 Şubat sabahında değer 0’dan 48’e yükseldi. Grafik sürekli yukarı yöndeydi. Aynı gün değer 100’e çıktı. Bu da aramanın çok popüler olduğunu gösteriyor.

Takip eden gün Özilhan’ın ikinci açıklaması yayınlandı ve konu gündemde kalmayı sürdürdü. Şimdiye kadar evde bira yapımı Google’da en çok arananların başında gelmeye devam ediyor.

Türkiye konumundan aramalar

Türkiye konumundan da ‘evde bira yapmak’ ifadesinin birkaç gün önceye kadar pek aranmadığı görülüyor. Ancak açıklamaların ardından aramalarda bir artış var. Aramalar en çok İzmir’den yapılmış. Bu kenti sırasıyla Bursa, İstanbul ve Ankara takip ediyor.

Yine Türkiye konumundan ‘evde bira yapımı’ ifadesi de açıklama yapılana kadar pek rağbet edilmeyen aramaydı. Bir hafta boyunca sıfıra yakın değerlere rastlanırken açıklamadan sonra değer önce 79’a ardından da saatler boyunca büyük bir düşüş kaydetmeden 100’e kadar yükseliyor.