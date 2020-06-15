Efes Antik Kenti’ne ‘corona’ kotası: Tek seferde en fazla 650 kişi alınacak

Efes Antik Kenti’ne, Covid-19 salgınında uygulanan tedbirler kapsamında aynı anda 650’den fazla ziyaretçi alınmayacak.

Fotoğraf: Wikipedia

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne 2015 yılında alınan Efes Antik Kenti, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, müze ve ören yerlerinde pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında 1 Haziran’da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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Sadece geçen yıl toplamda 1 milyon 810 bin kişiyi ağırlayan antik kenti ziyaret etmek isteyenler, içeride 650 kişinin bulunması halinde, sosyal mesafe kuralları uyarınca bekletilecek. Giriş-çıkışlar turnikelerden takip edilecek.

Tüm ören yerlerinde olduğu gibi Efes Antik Kenti’ne de maskesiz ziyaretçi alınmayacak, girişte herkesin ateşi ölçülecek.

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, alınan önlemleri şöyle anlattı: “Günlük ziyaretçi sayımız geçtiğimiz yıllarda 10 binin üzerinde olurdu. Ancak yeni dönemde sosyal mesafeyi göz önüne alarak anlık ziyaretçi sayısını 650 olarak belirledik. Gün içinde toplam ziyaretin 4 bin 500-6 bin arasında değişeceğini düşünüyoruz.”