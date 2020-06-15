Efes Antik Kenti’ne ‘corona’ kotası: Tek seferde en fazla 650 kişi alınacak

Efes Antik Kenti’ne, Covid-19 salgınında uygulanan tedbirler kapsamında aynı anda 650’den fazla ziyaretçi alınmayacak.
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne 2015 yılında alınan Efes Antik Kenti, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, müze ve ören yerlerinde pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında 1 Haziran’da kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Sadece geçen yıl toplamda 1 milyon 810 bin kişiyi ağırlayan antik kenti ziyaret etmek isteyenler, içeride 650 kişinin bulunması halinde, sosyal mesafe kuralları uyarınca bekletilecek. Giriş-çıkışlar turnikelerden takip edilecek.
Tüm ören yerlerinde olduğu gibi Efes Antik Kenti’ne de maskesiz ziyaretçi alınmayacak, girişte herkesin ateşi ölçülecek.
Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, alınan önlemleri şöyle anlattı: “Günlük ziyaretçi sayımız geçtiğimiz yıllarda 10 binin üzerinde olurdu. Ancak yeni dönemde sosyal mesafeyi göz önüne alarak anlık ziyaretçi sayısını 650 olarak belirledik. Gün içinde toplam ziyaretin 4 bin 500-6 bin arasında değişeceğini düşünüyoruz.”