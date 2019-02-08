Eczacılara göre tedarik sorunu devam ediyor: 41 ilaçtan sadece dokuzu piyasada

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerdeki ilaç tedarik sorununun devam ettiğini, ilaç fiyatlarının bir an önce güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Yetkililerin bulunamayan ilaç sorunu olmadığını söylediğini, ancak sorunun devam ettiğini belirten TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, stokçu eczane bulunmadığını, eczanelerdeki tek stokun ‘bulunmayan ilaçların listesi‘ olduğunu söyledi.

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Bakan ‘Sorun bitecek’ demişti

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta itibariyle 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısının sona ereceğini, yeni kur ayarlamasını takiben ithal ilaç sıkıntısının da son bulacağını söylemişti.

İlaçların kur güncellemesi nedeniyle 19 Şubat’tan itibaren zamlı satılacağı belirtilmiş, bugünkü düşük fiyattan satış yapmak istemeyen ilaç firmalarının da üretim ve ithalatta azaltmaya gittiği öne sürülmüştü. Bazı depo ve eczanelerin stoklama yoluna gitmesinin de etkisiyle piyasada bulunamayan ilaç sıkıntısının giderek büyüdüğü kaydedilmişti.

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‘Kur farkı sıkıntı yarattı’

Saydan (Fotoğraf. DHA)

Avro kurundan dolayı sıkıntı yaşayan ilaç firmalarının, ithalat ve üretim planlamasını şubat ayına göre yaptıklarını kaydeden Saydan, “Aralık 2018’de fiyatı indirilen bazı ilaçlara, 25 Ocak 2019 tarihinde tekrar fiyat artışı yapıldığı halde, fiyatı artan 42 ilacın sadece dokuz tanesi piyasada bulunmaktadır” dedi.

‘Vatandaşa bilgi veren sistem bize bilgi vermiyor’

Eczacılar olarak ecza depolarının ve ilaç firmalarının ilaç takip sistemi üzerinden stoklarını göremediğini belirten TEİS başkanı, bunun yanısıra vatandaşların aradıkları ilaç için bütün eczanelerin stoklarını sistem üzerinden sorgulayabildiklerini söyledi.

Saydan şöyle devam etti: “Eğer eczacılar olarak depolarda ve firmalarda ilaç takip sistemi üzerinden ilaç arayabilseydik durum bu hale gelmeyebilirdi. Eczanelerimizdeki tek stokun yok ilaçların listesi olduğunu, bu durumdan en az hastalar kadar bizim de mağdur olduğumuzun altını önemle çiziyor, yetkililerin bizlerin ve vatandaşlarımızın derdine ivedilikle çözüm bulmasını talep ediyoruz.”