Eczacılar: Sağlık Bakanlığı’ndan ‘maske mesajı’nı almadan eczaneye gitmeyin

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, vatandaşlara ücretsiz maskenin eczanelerde dağıtılacağını hatırlatarak, “Sağlık Bakanlığı’ndan ‘maskenizi gidin alın’ mesajı gelmediği sürece lütfen eczaneye gitmeyin” diye uyardı.

Hükümet geçen hafta maske satışının yasaklandığını belirterek, PTT üzerinden 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara haftada beş adet ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı. Yoğun talep üzerine maske başvuruları ePttAvm’den e-Devlet’e kaydırılmış, daha sonra dağıtımın eczanelerde yapılacağı duyurulmuştu.

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Eczanelerde maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara göndereceği kodla sağlanacağı belirtilmişti.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Sarıalioğlu, eczanelerin, hastanelerin ardından en riskli ikinci yer olduğunu kaydederek, “Mecbur kalmadıkça eczaneye gelmeyin” dedi.

Oda başkanı “Vatandaştan şunu istiyoruz: Size Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Maskenizi gidin alın’ mesajı gelmediği sürece lütfen eczaneye gitmeyin. Bu, hayatınızı da riske atacak bir yoğunluğa sebep olacaktır” diye konuştu.