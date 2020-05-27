Dünya Turizm Örgütü: Turist sayısı yüzde 70 azalabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, dünya çapında turist sayısının geçen yıla göre yüzde 70 düşebileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’da yer alan habere göre, DTÖ genel sekreteri, corona virüsü salgının turizm sektörüne etkisini basın toplantısında değerlendirdi.

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Covid-19’dan en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini vurgulayan Pololikashvili, bölgelere göre çeşitli pilot projelerin başlatılacağını bildirdi.

Üç kent bağlantı merkezi

Pololikashvili, haziran sonu ve temmuzda İstanbul, Doha ve Dubai havalimanlarının yurt dışı uçuşlara açılarak, hub (hava yolu bağlantı merkezi) olacaklarını ve yaklaşık 50 direkt uçuş başlatacaklarını dile getirdi.

Son 15 yılda turizm alanında başarılı yatırımlar yapan Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin inovasyon alanında ilerde olduğunu vurgulayan Pololikashvili şöyle devam etti: “Bu ülkeler pilot projelerin lideri olacak. Bölgede turizmi yeniden aktif duruma getirip, canlandırmak için bize umut ve fırsat veren projeler olmasını umuyorum. Yavaş yavaş hepimiz normale dönebiliriz.”

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‘Eylülde normale döner’

Dünyada turist sayısında bu yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 70 kayıp olacağı yönünde tahmininde bulunduklarını ancak şu an için net bir rakam vermenin zor olduğunu dile getiren Pololikashvili, uluslararası uçuşlarda normale dönüşün tam anlamıyla eylül ayında olabileceğini ifade etti.

Pololikashvili, bu yılın iç turizm ağırlıklı devam edeceğini ve turistlerin alışkanlıklarını değiştirmelerinin kolay olmayacağını vurgulayarak şöyle devam etti: “Bugün için Madrid’den Barselona’ya ya da Münih’ten Mallorca’ya seyahat edemezsiniz. Avrupa’da Yeşil Koridor olarak adlandırılan, güvenli bölgeler arasında seyahat, pilot projeler kapsamında ilk adım olabilir. Şu anda anketlere baktığınızda turistlerin yüzde 70’i bu yaz plajlar yerine kırsal turizmi, dağ turizmini tercih ediyor. Biz de özellikle önümüzdeki iki yıl boyunca kırsal turizmin canlandırılması ve desteklenmesi için çalışacağız.”