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Yaramazlara biraz batar!

Dünya diken üstünde: ABD destroyer gönderdi, İran suçlamayı reddetti

Dünya petrol trafiğinin önemli bölümünün aktığı Umman Körfezi’nde petrol tankerlerininin saldırıya uğramasıyla ilgili ABD İran’ı suçlayıp bölgeye savaş gemisi gönderirken Tahran iddiayı kesin bir dille reddetti.

Saldırıya uğrayan tankerlerden birine ait İran ISNA haber ajansı tarafından yayınlanmış fotoğraf.

Dünya diplomasi çevreleri ve piyasaları dün Norveç’e ait Front Altair ve Japonya’ya ait Kokuka Courageous adlı gemilerde patlamalar meydana gelmesi haberiyle sarsıldı.

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Katar’dan petrol yükleyen Norveç gemisinde meydana gelen patlamanın ardından suya atlayan 23 mürettebat İran donanması tarafından kurtarıldı. Gemi battı.

Suudi Arabistan’dan Singapur’a gitmekte olan Japon tankerinden suya atlayan 21 kişi de İran tarafından kurtarıldı.

Haberlerin üzerine petrol fiyatları yüzde 4.5 artarken ABD’nin bölgeye bir destroyer gönderdiği haberi geldi. Bu aşamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saldırılarla ilgili İran’ı suçladı. Pompeo, değerlendirmesinin istihbarata dayandığını savundu. Bu arada Pentagon gemilerden birine İran’a ait olduğu iddia edilen bir teknenin yanaşıp patlamayan bir bombayı sökmesine ilişkin olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. (aşağıda)

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Tahran ise ABD’nin iddiasını kesin bir dille yalanladı. İran’ın Birleşmiş Milletler temsilciliği şu açıkmayalı yaptı: “İran, 13 Haziran’daki petrol tankeri olaylarıyla ilgili ABD’nin dayanaksız iddialarını kesin surette reddediyor ve bunu en güçlü şekilde kınıyor.”

Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan Norveç gemisi battı

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