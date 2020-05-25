DSÖ: ‘Hidroksiklorokin’ ilacının denemeleri durduruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘hidroksiklorokin’ isimli ilacın denemelerinin durdurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’da yer alan habere göre DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans aracılığıyla basın toplantısı düzenledi.

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DSÖ’nün salgına karşı dünya çapında bir savaş verdiğini belirten genel direktör, bu noktada araştırma ve geliştirme konusunda ‘agresif çalıştığını’ söyledi.

Ghebreyesus, iki ay önce, dört ilaç ve ilaç kombinasyonunun Covid-19’a karşı etkinliğini değerlendirmek için ‘Dayanışma Denemesi’ni başlattıklarını anımsatarak, deneme kapsamında 35 ülkeden 400’den fazla hastanenin aktif olarak hasta kabul ettiğini aktardı.

Şimdiye kadar 17 ülkeden 3 bin 500 hastanın deneme için kayıt yaptırdığını belirten DSÖ genel direktörü, şöyle devam eti: “Cuma günü, Lancet (tıp dergisi), hidroksikolorokin ve klorakin ve bunların hastaneye yatırılan Covid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemleyen bir çalışma yayınladı. Yetkililer, ilacın tek başına veya makrolid ile kullanıldığında, daha yüksek bir ölüm oranı tahmin ettiklerini bildirdiler.”

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Ghebreyesus, önceki gün Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu’nun toplandığını, hastaların tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle geçici olarak askıya alındığını kaydetti.

DSÖ genel direktörü, diğer ilaçların denemelerinin ise devam ettiğini dile getirdi.

Trump kullandığını söylemişti

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Brezilya’da kullanılan, klinik aşaması tamamlanmayan ilacın kullanımının risk taşıdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hastalıktan korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı ilacın kalp hastalığı riskini artırdığı bildirilmişti.