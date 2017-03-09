DSG sözcüsü: İşgalci güç Türkiye Rakka operasyonunda yer alamaz

IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya kısa süre içinde başlatılması beklenen operasyonda hangi grupların yer alacağına ilişkin gerginlik sürüyor.

ABD’nin her fırsatta operasyonda yer alacağını belirttiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) sahadaki etkinliği artarken, Türkiye de omurgasını YPG’nin oluşturduğu DSG’nin yerine Özgür Suriye Ordusu’nun harekatın kara gücü olmasını savunuyor.

Son olarak ABD’nin yerel güçlere destek amaçlı yaklaşık 400 deniz piyadesi ve özel harekat askerini Rakka yakınlarına gönderdiği ortaya çıkmıştı. Askerlerin, sahada DSG ve Suriye Arap Koalisyonu ile işbirliği içinde olacağı duyurulmuştu.

Sıcak gelişmeler yaşanırken DSG Sözcüsü Talal Sülo, Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rakka operasyonunda yer almasını reddettiklerini, kendi duruşlarını geçen ayki ziyaretleri sırasında ABD’li Senatör McCain ve ABD ordusu yetkililerine bildirdiklerini söyledi.

Sülo, “Türk tarafı bir işgal gücü ve Suriye toprağını daha fazla işgal etmesine müsaade edilemez” diye konuştu.

Sülo, kentin kuşatmasının birkaç hafta içinde başlayacağını da belirtti.