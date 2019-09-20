Bloomberg muhabirleri ve 36 kişinin hapisle yargılandığı davada beraat talebine ret

Bloomberg haber ajansının iki muhabiri ve 36 kişi aleyhine hapis cezası talebiyle açılan davada sanıkların beraat talebi reddedilirken, duruşma 17 Ocak 2020’ye ertelendi.

Fotoğraf: Reuters

Davada Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç sermaye piyasası kanununa muhalefet ve Türkiye’nin ekonomik istikrarını zedelemekle suçlanıyorlar.

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Geçen yıl ağustos ayında Bloomberg’de yayınlanan bir haber, liranın sert değer kaybının etkilerini ve yetkililer ile bankaların buna nasıl karşılık verdiğini konu alıyordu.

Davada 36 kişi de sosyal medyada haber ile ilgili yorumlarından yola çıkılarak Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğe yol açmakla suçlandı.

Bloomberg ‘acil durum toplantısı’ demişti

Haberin yapıldığı dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan ‘Pastör Brunson krizi’nin ardından zirveye çıkmıştı. Liranın dolar karşısında bir günde yüzde 17 değer kaybetmesi sonrası bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığı belirtilmiş, Bloomberg ise BDDK’nın bu durum karşısında bankalarla ‘acil durum toplantısı’ düzenlediğini bildirmişti.