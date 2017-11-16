Dört kişiye ‘dudak dolgusu’ yapan sahte doktora altı yıl hapis cezası

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Adana’da kendini estetik uzmanı olarak tanıtıp dört kişiye dudak dolgusu yapan ‘sahte doktor’ Soner Gülnaz, altı yıl hapis ve 4 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Gülnaz’a ‘dolandırıcılık’tan 10, ‘taksirle yaralama’dan da iki yıl olmak üzere 12 yıl hapis cezası isteniyordu.

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Kendisini ‘doktor’ olarak tanıtan Gülnaz, değişik tarihlerde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde hemşire 22 yaşındaki Merve Keleş, 30 yaşındaki Z.U. ve 39 yaşındaki Celal Sel ve 33 yaşındaki eşi Güllü Sel’e dudak dolgusu yaptı.

Üç kadın hastanelik olurken, Gülnaz 6 Mayıs 2017’de gözaltına alınıp ‘taksirle yaralama‘ ve kesinleşmiş hırsızlık hükmün nedeniyle tutuklandı.

Cezasını çektiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda firar ettikten sonra yakalanarak tekrar tutuklanan Gülnaz hakkında Adana 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne ‘tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanuna muhalefet’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘taksirle yaralama’ suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İki hasta şikayetçi olmadı

Bugün son kez hakim karşısına çıkan Gülnaz, “Bir daha asla böyle bir şeye girişmeyeceğim. Pişmanım. Devletimin işinde 10 yıl çalışmaya razıyım. Suçumu kabul ediyorum. Ancak bir insanı yaralayacak kadar cani değilim” dedi.

Mahkeme, sanığa Merve Keleş ve Z.U.’ya dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle dört yıl, ‘tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanuna muhalefet’ suçundan da iki yıl olmak üzere altı yıl hapis ve dört bin 100 lira da adli para cezası verdi.

Güllü Sel ve eşi Celal Sel ise zarar görmediklerini ve sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirttikleri için her iki müşteki yönünden karar verilmedi.

Sanığın ‘taksirle yaralama’ dosyası ise ayrıldı.