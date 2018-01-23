Dört günlük bilanço: Sosyal medyadan 91 gözaltı, dört tutuklama

PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle dört günde en az 91 kişi gözaltına alındı, dört kişi tutuklandı.

AA’nın haberine göre Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Muş, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı, Mersin, Iğdır, Şanlıurfa, Bingöl ve Ardahan başsavcılıkları, harekatın ardından soruşturma başlattı.

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Soruşturmalarda harekatla ilgili sosyal medya paylaşımlarında terör propagandası ya da yalan haber yaymakla suçlananlar takip edildi.

Buna göre hakkında gözaltı kararı verilenlerden 91’i gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkarılan şüpheliler aranıyor.

Gözaltına alınanların arasında yazarlar, gazeteciler ve HDP yöneticilerinin fazlalığı dikkat çekiyor.

Dört tutuklama

Muğla’da HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş Ay ile HDP üyesi Mehmet Polat, Ağrı’da da bir kişi tutuklandı.

Kayseri’de emekli öğretmen Ali Ulvi Oğur tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmene ‘Türkiye’yi uluslararası alanda zayıf düşürmek ve ülke içerisinde iç karışıklık çıkarmak çabasıyla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü üst yönetimi talimatları doğrultusunda sosyal medya hesapları üzerinden yalan yanlış örgüt propagandasını içeren paylaşımlar yaparak, örgüte müzahir kitleleri kışkırtarak ülkede iç karışıklık meydana getirmek’ suçlamaları yöneltildi.