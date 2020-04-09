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Yaramazlara biraz batar!

Don Kişot’ta yelpaze yerine tabak, Giselle’de tencere tava: Rus bale topluluğu evde dans edip sosyal medyadan yayınlıyor

Rusya’nın önde gelen opera ve bale topluluklarından Mikhailovsky, canlı performans sergilemenin mümkün olmadığı salgın günlerinde sanatseverlere ulaşmanın yolunu buldu. Evde dans edip sosyal medya hesaplarından yayınlıyorlar. Ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

Fotoğraflar: BBC

Balenin çok sevildiği ülkenin sevilen dansçıları mutfakta, salonda dans ediyor. İzolasyon günlerinde hem ‘hamlamıyor‘ hem de sanatseverler güzel vakit geçiriyor.

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Sahne mutfak veya salon olduğuna ‘Bale‘ denince akla ilk gelen eserlerden İspanyol yazar Cervantes’in romanından uyarlanan Don Kişot, akşam yemeği hazırlıklarına eşlik ediyor. Dansçı Valeriya’nın kullandığı aksesuvar yelpaze yerine tabak oluyor. Giselle’deki figürlere ise tencere-tava eşlik ediyor!

Valeriya’nın birlikte dans ettiği, topluluğun baş dansçısı olan erkek arkadaşı Ivan Vasiliev, “Bu süreçte pozitif düşünmemiz lazım, biz de bunu en iyi dans ederek yapabiliyoruz” diyor.

Çift, Giselle’in bir sahnesini tamamladığında, yemekleri de hazır oluyor!

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