İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer görevden alındı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’i görevden aldı.
AA’da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
Ali Edizer, sosyal medya hesabındaki paylaşımında “İnsan yuvasını yıkar mı?” diyerek eşlerini aldatan erkeklerin ‘ikinci eş’ almasını tavsiye etmişti. Edizer, “Medeni Kanun’la zaten mücadele ediyoruz” demişti.