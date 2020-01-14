Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyanet, TOKİ’nin konut satışlarında faizli işleme onay verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) sosyal konut projeleriyle ilgili bir soruya, bu projelerde ev satmak için kullandırılan kredilerin ‘faiz getirisi elde etmek amacı taşımadığı’ yönünde cevap verdi. Diyanet, söz konusu projeden yararlanmanın ‘caiz’ olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir” sorusuna cevap verdi.

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Kurul verdiği cevapla, kredi kullandıran kamu bankalarının amacının ‘faiz geliri elde etmek’ olmadığını, vatandaşların ‘ev sahibi olmasına yardımcı olmak olduğunu’ ifade etti.

‘Kurul fetvası’ bölümünde yayınlanan cevap şöyle:

“İslam’da faiz, kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.

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Bu itibarla, devlet TOKİ’nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkânı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir.”


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