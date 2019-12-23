Dışişleri heyeti, Rusya’da Suriye ve Libya’yı görüşüyor

Türkiye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti öncesi, Rusya’nın başkenti Moskova’da, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir heyetin, Suriye ve Libya konusunda görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

İdlib’den Türkiye sınırına göçen halk. Fotoğraf: DHA

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, özellikle Suriye’nin İdlib bölgesindeki durum ve Libya konusunda temaslarda bulunan Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

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İdlib’de Rus savaş uçakları desteğindeki Suriye hükümetinin ilerleme kaydetmesi ve yoğun bombardımandan kaçan binlerce kişi, Türkiye sınırına yığılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son açıklamasında 80 bin kişinin sınıra doğru geldiğini belirtmişti. Bölgedeki yardım kuruluşları da Türkiye sınırına doğru gelenlerini sayısını 100 bin ila 125 bin arasında olduğunu belirtiyor.

TBMM’de Libya ile askeri işbirliği anlaşmasının onaylanması ve Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi ihtimalinin gündeme gelmesi üzerine Rusya, konuyla ilgili endişeli olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, ayrıca Malezya ziyareti sırasında Rusya’nın Suriye ve Libya gibi çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirtilen ve Wagner adı verilen özel güvenlik şirketi adı altında faaliyet gösteren paralı askerler olan Wagner paramiliter grubunu gündeme getirmişti.

Çavuşoğlu Lavrov ile Kalın, O’Brien ile görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu akşam, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu’nun Lavrov ile telefonda görüştüğü ve görüşmede, İdlib ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, bu akşam ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın, O’Brien ile telefonda yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğine dikkatin çekildiği görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı ve Türkiye’nin bu konudaki ilkeli tutumu vurgulandı.