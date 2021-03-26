Dink davası: Son sözler neydi? Kimler beraat etti, kimler ne ceza aldı?

CANAN COŞKUN

Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 131’inci duruşmasında mahkeme hükmü açıkladı. Davanın rütbeli kamu görevlisi sanıklarından Engin Dinç, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Reşat Altay hakkında düşme ve beraat kararı verildi.

Tutuklu sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, birçok tutuksuz sanık da salonda yer aldı. Mahkeme başkanı Akın Gürlek duruşma başında sanıkların son sözünü sordu.

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Duruşmayı Hrant’ın Arkadaşları ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da izledi.

Gürlek kararı açıklamadan önce “Vicdani kanaat getirdik” dedi.

‘FETÖ’ üyeliğinden suç duyurusu

Mahkeme, tetikçi ve azmettiriciler Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender, Tuncay Uzundal ve Ogün Samast hakkında ‘FETÖ’ye üye olmak suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

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Dosyası ayrılan sanıklar

Davanın sanıklarından Fethullah Gülen, savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesi genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı, dönemin İstanbul İstihbarat Şube müdürü Metin Canbay ve İstihbarat Daire Başkanlığı TEKOP Şube müdürü Yunus Yazar, gazeteciler Faruk Mercan ve Adem Yavuz Arslan, avukat Halil İbrahim Koca ve dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube görevlileri Yılmaz Angın, Mehmet Akif Yılmaz, Ömer Faruk Kartın ve Serkan Şahan hakkında haklarındaki yakalama kararına karşın bulunamadıkları gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Son sözler ve hüküm listesi

Davanın öne çıkan sanıklarının son sözleri ve haklarındaki hüküm listesi şöyle:

1- Emekli İstanbul İstihbarat şube müdürü Ali Fuat Yılmazer: Benim açımdan bu mahkemedeki yargılamada son söz söyleme aşamasına gelinmemiştir. Mahkemenizin bağımsız tarafsız ve adil olduğuna inanmıyorum. Adil bir mahkemede yargılama gerçekleştirilirse son sözümü söylerim.

Hüküm: Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, resmi belgeyi yok etmek suçundan dört yıl altı ay hapis cezası verildi. Görevi ihmalden suçlamasından zaman aşımı nedeniyle düşme kararına hükmedildi. Örgüt yöneticiliği suçundan da başka bir davadan hükmü olduğu için davanın reddine karar verildi. Yılmazer’in tutukluluğunun hükmen devamına hükmedildi. Mahkeme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, tasarlayarak kasten öldürme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, görevi kötüye kullanma)

2- Eski Trabzon Emniyet müdürü ve İstihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek: 2015 Şubat’ta Ankara’dan gözaltına alınarak tutuklandım. 37 yıllık meslek hayatım sona erdi böylece ve terör örgütlerinin hedefi oldum. 2011’de Kızılay Kumrular’daki bomba yüklü aracın patlamasında çocuğum da yaralandı. Söz konusu bu saldırı nedeniyle terörün ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tutuklu geçirdiğim bu süreçte Dink’in ölümünde görevini yapmayan kamu görevlileri anlaşılmıştır. Ancak bunların bir kısmı yargılanmamış, bir kısmı tutuksuz yargılanmıştır. Masumiyetim açık olmasına rağmen 2015’ten bu yana tutuklu yargılanmam haksızlıktır.

Hüküm: Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, resmi belgeyi yok etmek suçundan beş yıl yedi ay 15 gün, resmi belgede sahtecilik suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası verildi. Örgüt yöneticiliği suçundan da başka bir davadan hükmü olduğu için davanın reddine karar verildi. Akyürek’in tutukluluğunun hükmen devamına karar verildi.

Mahkeme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, tasarlayarak kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, görevi kötüye kullanma)

3- Eski İstanbul Emniyet müdürü Celalettin Cerrah: Soruşturma açıldığında valiydim, buna rağmen yargılandım. Zaman aşımının da göz önünde bulundurulmasını istiyorum. 47 yıl bu devlete, millete hizmet ettim. Daha önce yargılanmadım, beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

(Yöneltilen suçlama: Görevi kötüye kullanma)

4- Eski Trabzon Emniyet müdürü Reşat Altay: Yargılama boyunca bu davayla ilgili bütün bildiklerimi samimiyetle ifade ettim. Soruları cevapladım. Adaletin tecelli edeceğine olan inancımla beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Diğer suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, görevi kötüye kullanma)

5- Dönemin İstanbul İstihbarat şube müdürü Ahmet İlhan Güler: Görevimin gereklerini yerine getirdim, beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Düşme ve beraat kararı verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, görevi kötüye kullanma)

6- Dönemin Trabzon alay komutanı Ali Öz: Bir sabah toplantıda söylendiği iddia edilen, bir belgeye dayanmayan bir söz nedeniyle ceza çekiyorum. İşlemediğim bir suç. Hiçbir örgütle ilgim yok. Beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası, resmi belgede sahtecilik üç yıl dört ay hapis cezası verildi. Silahlı terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından beraat eden Öz hakkında görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Öz hakkındaki ev hapsinin hüküm kesinleşene kadar devam etmesine hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma)

7- FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün: Son sözümü Galileo ve Hrant Dink’e adıyorum. Bu kanlı eylemi yapan kişinin eline Türk bayrağı tutuşturularak kahraman muamelesi yapıldı. Ben ise bu görüntüleri haberleştirerek gerçeğe ulaşmaya çalıştım. Bu habere imza attığım için pişman değilim. Gerçeğin peşinde koşmanın bedelini Hrant Dink hayatıyla ödedi, ben de beş yıllık tutukluluğumla ödüyorum. Gazetecilik suç değil.

Hüküm: Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluğun hükmen devamına karar verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyeliği)

8- Eski Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat değerlendirme ve analiz merkez amiri Hamza Celepoğlu: Heyetinizden talebim hakkımdaki bu kumpas davasını beraatle sonuçlandırmanız, günü geldiğinde adaletin o hassas terazisini bozmamanızdır. Kaygı ve beklentilerle farklı bir karar verirseniz kumpas davalarıyla ceza verilse de, mesleğim elimden alınsa da, dönersem kahpeyim… And olsun ki buna sebep olanlarla hesaplaşacağım. Tüm masumlar için adalet ve beraat talep ediyorum.

Hüküm: Bütün suçlamalardan beraat etti. Silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması yönünden başka bir davadan hükmü olması nedeniyle davanın reddine hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

9- Eski Trabzon Emniyet İstihbarat şube müdürü ve İstihbarat daire başkanı Engin Dinç: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Zaman aşımı nedeniyle düşme ve beraat kararı verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, görevi kötüye kullanma)

10- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Muhittin Zenit: Dink’i ne pahasına olursa olsun öldürecek kişiyle ilgili Trabzon’da görev yaptığım sürece görevimi yerine getirdim. Ben halen bu dosyada neden sanık olduğumu anlamıyorum. Mağdurum, beraatımı talep ediyorum.

Görevi kötüye kullanma suçlamasından zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Diğer suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, kasten tasarlayarak öldürmeye yardım etme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma)

11- Eski İstihbarat daire başkanı Sabri Uzun: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

(Yöneltilen suçlama: Görevi kötüye kullanma)

12- Dönemin Trabzon İstihbarat şube müdürü Faruk Sarı: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan 12 yıl altı ay, resmi belgeyi yok etme suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilirken, örgüt üyeliği suçlamasıyla başka bir davadan mahkumiyeti olduğu için davanın reddine hükmedildi. Hakkında hükmen tutuklama kararı verilen Sarı’yla ilgili Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla da suç duyurusunda bulunmasına hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, görevi kötüye kullanma)

13- Dönemin Mülkiye başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç: Masumiyetimi duruşmalardaki savunmamda ispatladığımı düşünüyorum. Beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Örgüt üyeliği suçundan yedi yıl altı ay, suçluyu kayırma suçundan iki yıl iki ay hapis cezası verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, görevi kötüye kullanma)

14- Dönemin Mülkiye başmüfettişi Şükrü Yıldız: Cinayetten sonra, cinayetin ortaya çıkması için her şeyi yaptım. Hiçbir suçum yoktur, beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Görevi kötüye kullanma ve ihmal ile yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezasına hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, görevi kötüye kullanma, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs)

15- Dönemin İstanbul Jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale: Sizin heyetiniz dahil bu zamana kadar bütün heyetler bana haksızlık etti. Yargısız infaz ettiniz. Çok şükür masumum. Bu mahkeme bitmemiştir.

Hüküm: Kasten öldürmeye yardım etme suçundan müebbet hapis cezası, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verildi. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan başka bir davadan mahkumiyeti olması nedeniyle davanın reddine hükmedildi. Demirkale’nin hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

16- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Yavuz Karakaya: Bu davada yargılandığım içim başka bir davadan cezalandırıldım. Bu durum ailelerimizi de mağdur etti. Bu işin bir de ahiret kısmı var. Savunmamı kestiniz. Adalet er geç tecelli edecek.

Hüküm: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası, kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12 yıl altı ay hapis cezasına hükmedildi. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan başka bir davadan mahkumiyeti olması nedeniyle hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi. Karakaya’nın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

17- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Mustafa Küçük: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

18- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Emre Cingöz: Duruşmaya katılmadı.

Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, silahlı terör örgütü üyeliği)

19- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Mikdat Özbek: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

20- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Şeref Ateş: Yargılama sırasında yaşamını yitirdi.

21- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Rahmi Özer: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

22- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Ecevit Emir: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma)

23- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Ali Barış Sevindik: Duruşmaya katılmadı.

Tüm suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

24- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Abdullah Dinç: Olayla uzaktan yakından ilgim yok. Mağdurum. Beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına hükmedildi, diğer suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

25- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Eyüp Temel: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

26- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Bekir Yokuş: Beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Kasten öldürmeye yardım etme suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Diğer suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

27- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Yusuf Bozca: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

28- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Metehan Kadir Yıldırım: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

29- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Hacı Şefik Şimşek: Cinayetle alakalı toplu iğne ucu kadar bağım yoktur, beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

30- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Niyazi Malkoç: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

32- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Adnan Acar: Beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

33- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Musa Yıldırım:

Hüküm: Tüm suçlar beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

34- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Muhittin Zenit: Dink’i ne pahasına olursa olsun öldürecek kişiyle Trabzon’da görev yaptığım sürece görevimi yerine getirdim. Ben halen bu dosyada neden sanık olduğumu anlamıyorum. Mağdurum, beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçunda zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Diğer suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, tasarlayarak kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, görevi ihmal ve kötüye kullanma)

35- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Ercan Demir: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçunda zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Diğer suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Tasarlayarak kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve ihmal)

36- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Özkan Mumcu: Cinayetten altı ay önce askere gittim, cinayet ben askerdeyken işlendi. Bir suçum yoktur, beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası verildi. Mumcu’nun hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, tasarlayarak kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve ihmal)

37- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Mehmet Ayhan: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan 12 yıl altı ay, resmi belgeyi yok etme suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan beraat eden Ayhan hakkında görevi kötüye kullanma ve ihmal suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, tasarlayarak kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve ihmal)

38- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Mehmet Uçar: Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisine sahip olmadım, Erhan Tuncel’i çalıştırmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Hüküm: Resmi belgeyi yok etme suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Örgüt üyeliği suçlamasından başka bir davadan mahkumiyeti olduğu gerekçesiyle davanın reddine hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma)

39- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Hasan Durmuşoğlu: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: İhmal suretiyle öldürme suçundan 12 yıl altı ay, resmi belgeyi yok etme suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Durmuşoğlu’nun hükmen tutuklanmasına hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: İhmali davranışla kasten adam öldürme, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve ihmal)

40- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Onur Karakaya: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi suçundan 12 yıl altı ay, resmi belgeyi yok etmek suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Örgüt üyeliği suçlamasından beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, tasarlayarak kasten öldürme, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, görevi ihmal ve kötüye kullanma)

41- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Tevfik Cantürk: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

42- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Metin Yıldız: İsnat edilen bütün suçlamaları cevapladım. Beraatımı arz ederim.

Hüküm: Resmi belgede sahtecilik suçundan üç yıl dört ay hapis cezası verildi. Görevi kötüye kullanma ve ihmal suçundan da zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve ihmal)

43- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Veysel Şahin: Dink cinayetiyle ilgili olarak yaşadığımı ve içinde bulunduğum durumu adli makamlara anlatan ilk kişiyim. Elimizdeki bilgilerin hepsini amirlerime bildirdim. Herhangi bir bilgiyi saklamadım. Cinayeti planlayan ve gerçekleştirenlerle bir tanışıklığım yok. Mahkemenin vicdanına olan güvenim tam. Beraatımı arz ediyorum.

Hüküm: Kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan üç yıl dört ay hapis cezası verildi. Şahin’i tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma)

44- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Gazi Günay: Bütün suçlamalardan beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan üç yıl dört ay hapis cezasına mahkum edildi. Hükmen tutuklanmasına karar verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma)

45- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Okan Şimşek: Beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan üç yıl dört ay hapis cezasına hükmedildi. Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan beraat etti. Tutukluluğunun hükmen devamına karar verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma)

46- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Volkan Şahin: Trabzon istihbarat ekibinde değilim. Merkez karakolunda asayiş bölümünde çalıştım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum.

Hüküm: İhmali davranışla öldürme suçundan 12 yıl altı ay hapis cezası verildi. Silahlı terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

47- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Ergün Yorulmaz: Duruşmaya katılmadı.

Bütün suçlamalardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

48- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Önder Araz: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Resmi belgeyi yok etmek suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararına hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan)

49- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Hüseyin Yılmaz: Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti. Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve ihmal)

50- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Ünsal Gürel: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

51- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Cevat Eser: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

52- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Resul Kütükoğlu: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Tüm suçlardan beraat etti.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

53- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Ahmet Faruk Aydoğdu: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği)

54- Dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube görevlisi Ali Poyraz: Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmadığından, görevi ihmal suçu zaman aşımını girdiğinden beraatımı talep ediyorum.

Hüküm: Görevi kötüye kullanma ve ihmal suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan başka bir davadan mahkumiyeti olduğu için davanın reddine hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Silahlı terör örgütü üyeliği, görevi kötüye kullanma)

55- Dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube görevlisi Osman Gülbel: Suçsuzum, masumum.

Hüküm: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan 16 yıl sekiz ay hapis cezası verildi. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan başka bir davadan mahkumiyeti olduğu için davanın reddine hükmedildi. Görevi ihmal suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilen Gülbel’in hükümle birlikte tutuklanmasına hükmedildi.

(Yöneltilen suçlamalar: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, silahlı terör örgütü üyeliği, görevi kötüye kullanma ve ihmal)

56- Dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube görevlisi Hamdi Egbatan: Duruşmaya katılmadı.

Hüküm: Görevi kötüye kullanma ve ihmal suçundun zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ise başka bir davadan mahkumiyeti olduğu için davanın reddine hükmedildi.