Dikey mimariyi ‘İhanet’ diye niteleyen Erdoğan: Yatay mimariye yönelmeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentleşmede dikey mimariye karşı olduğunu bir kez daha ifade ederek, “Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz” dedi ve geç kalmadan yatay mimariye yönelik adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Ankara’da düzenlenen şehir ve güvenlik sempozyumunda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin yaşadığı dönüşümden şehirlerimiz nasibini aldığını belirterek, “Büyük yatırımlarla fiziki bakımdan ilerledik” dedi.

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Salondaki belediye başkanlarına şehirleşmede inşaatların inşa ve ihyasında “Seçimde ne olur” kaygısıyla taviz vermemelerini öğütleyerek şöyle devam etti: “Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz… Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız. Geçmişimize, medeniyetimize yakışan binalarla adım atmalıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de bir dönem belediye başkanlığını da yaptığı İstanbul’a ‘ihanet edildiğini’ söyleyerek “Buna ben de dahilim” demişti.

‘Güvenlik için yeni fikirler geliştirilmeli’

Şehirlerin güvenliğinin sadece kolluk güçleriyle çözülecek durumda olmadığının da altını çizen Erdoğan yeni fikirler geliştirilmesi gerektiğini savundu.

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Batı ülkelerindeki eylemlere, sokaklardaki hareketliliğe değinen ve onları çifte standart uygulamakla insan haklarını hiçe saymakla suçlayan Erdoğan, “Fransa’da yaşananları, Paris sokakları ne hale geldi biliyorsunuz. Bunları daha büyük sorunlar bekliyor” dedi.

‘Batı’da olunca demokrasinden hemen taviz veriyorlar’

Hollanda’da kadınların yerde sürüklendiğini, ABD’de polisin ellerini duvara dayattığı şüphelilere ateş ettiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizde her gün olan olaylardan sadece biri Batı’da olduğunda demokrasiden hemen taviz veriyorlar. Ama Türk polisi böyle bir şey yapsa dünyayı ayağa kaldırıyorlar. İstanbul sokaklarını kaosa sürükleyenleri desteklerken Paris’te, Berlin’de insanların gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizi ciddiye almaz.”

Suriye’den göç edenleri misafir eden Türkiye’nin dünyaya insanlık dersi verdiğini belirten ve Batı’nın bu konudaki vurdumduymazlığına vurgu yapan Erdoğan, “Onların keseleri ağır olabilir ama keseleri çoraktır” ifadelerini kullandı.